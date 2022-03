Volkswagen FOTO: Swen Pförtner Volkswagen Aufseher winken Werkspläne für Zukunftsmodell Trinity durch Von dpa | 04.03.2022, 22:52 Uhr | Update vor 45 Min.

Zwei Rivalen, zwei Großprojekte: Am selben Tag fallen für Volkswagen und Tesla Beschlüsse zu den jeweils wohl wichtigsten Werksneubauten der nächsten Jahre. Die Amerikaner haben jetzt das offizielle Go für Grünheide. Auch VW geht auf die grüne Wiese, aber dicht am Stammsitz.