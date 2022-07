Dieser ist im Auftrag der Osnabrücker Spedition Meyer & Meyer auf der A7 Richtung Kassel unterwegs und beladen mit Kleidung. Das Gefährt nimmt an einem bundesweiten, fünf Jahre währenden Feldversuch der Bundesregierung teil – erst ein gutes Dutzend der Gigaliner ist im Einsatz, 400 sollen es werden. Nach ein paar Schnappschüssen schiebt sich die Scheibe des Combis hoch, und der Agent braust auf der linken Spur auf und davon.

Wenige Stunden zuvor bereitet sich Uwe Hasselberg auf dem Gelände der Spedition in Peine auf die Fahrt vor. Der 43-Jährige kümmert sich als Geschäftsführer für den Bereich Transport hauptsächlich um den nationalen Fuhrpark. Doch der Mann, der einst zwei Jahre als Zeitsoldat in der Bundeswehr diente, lässt es sich nicht nehmen, hin und wieder selbst ins Steuer zu greifen. Und so steht Hasselberg vor dem großen grauen Flachbau des Logistikzentrums bei dem Fahrzeug, das erst die zweite Woche im Einsatz ist. Die Ware für die Modefirmen C&A und Charles Vögele ist in drei Wechselbrücken genannten Containern bereits verladen. Sie hängt auf Kleiderbügeln an in Blechlochwände gehängte Stangen oder liegt in Pappkartons auf dem Boden. Bis zu 8000 Teile passen in eine knapp drei Meter hohe Wechselbrücke. Das Ziel der Hosen, Blusen, T-Shirts und Hemden ist das nationale Verteilerzentrum von C&A in Aschaffenburg. Diese Route nimmt Meyer & Meyer mit dem Gigaliner täglich strikt nach Fahrplan in Angriff.

Das überlange Gespann mit den sieben Achsen ist abfahrbereit. Es setzt sich aus einem 450 PS starken Motorwagen von Mercedes und einem per Dolly-Achse verbundenen Auflieger zusammen. Der Kaufpreis liegt bei 150000 Euro. Uwe Hasselberg setzt sich eine schnittige Sonnenbrille auf an diesem trockenen Tag, der mit blauem Himmel und einer Temperatur von 25 Grad beste Bedingungen für eine Fernfahrt bietet. In dunkelblauer Arbeitshose mit Reflektoren an den Schienbeinen und einem weißen Hemd zieht sich der Fahrer die vier Stufen zum Führerhaus hinauf. Es riecht verdächtig streng nach Neuwagen. 3042 Kilometer – die Anzeige hinter dem Lenkrad verrät die Laufleistung. Ein Komfortsitz und ein schwarzes Armaturenbrett mit beigefarbenen Einfassungen empfangen den Steuermann. Es ist 17.46 Uhr, als der Gigaliner mit dem Kennzeichen OS-M9219 kraftvoll und schnell zündet und dann gleichmäßig vor sich hinknattert.

Zwei Meter über dem Boden sitzend, bugsiert Hasselberg seinen Lang-Lkw vom Firmengelände und biegt zunächst auf eine Straße neben einem Bahngleis im Industriegebiet Peine-Ost. Vor der Autobahnauffahrt nach Berlin wartet eine erste vermeintliche Hürde: ein üppig bewachsener Kreisverkehr. Sachte passiert das Fahrzeug den Kreisel ohne jede Mühe – auch wegen einer technischen Raffinesse: selbst lenkenden Rädern an den beiden hinteren Achsen, um das Ungetüm besser, sprich enger um scharfe Kurven zu bekommen. Mit ernster Miene unter seinem Bürstenschnitt verfolgt Hasselberg die Durchfahrt in den großen, zweigeteilten Rückspiegeln.

Bedächtig lenkt er den Truck nun durch die Auffahrt zur A2. Eine Servolenkung und ein Zwölfgang-Automatikgetriebe unterstützen ihn dabei. „Das A und O ist, auf Abstand und Geschwindigkeit zu achten“, sagt Hasselberg. Für den Gigaliner hat er einen theoretischen und praktischen Test hinter sich: eine halbtägige Schulung beim Hersteller und eine Einweisungsfahrt durch einen der drei Fahrer von Meyer & Meyer, die diese Route täglich absolvieren. Ein Tempo- und Abstandsregler sorgt fast wie ein Autopilot dafür, dass alles geschmeidig läuft. Er hält den Laster bei einer Geschwindigkeit von 80 Kilometern in der Stunde und auf 70 Meter Abstand zum Vordermann. Ein anderer Lkw schert in diesem Moment zu früh vor dem Gigaliner ein, sodass das System das 36 Tonnen schwere Fahrzeug leicht herunterbremst. Automatisch und beinahe geräuschlos.