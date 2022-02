Baumwolle FOTO: Piyal Adhikary Wirtschaft Auf die Kette achten Von dpa | 23.02.2022, 15:14 Uhr | Update vor 26 Min.

Die einen ernten die Baumwolle. Andere stellen daraus Garn und Stoffe her. Am Ende liegt der neue Pulli fertig im Laden. Man sieht: An der Herstellung von Kleidung sind viele Menschen und Firmen beteiligt. Das gilt auch für andere Produkte. Man nennt all diese Schritte von der Baumwolle bis in den Laden eine Lieferkette.