Deutschland Arbeitsmarkt bietet mehr freie Stellen als je zuvor 24.02.2022

2021 gab es so viele offene Arbeitsstellen wie noch nie. Das bedeutet 1,34 Millionen in West- und 348.000 in Ostdeutschland waren offen. Die Erhebung der Daten begann im Jahr 1989.