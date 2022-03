Agentur für Arbeit FOTO: Sebastian Gollnow Wirtschaft Arbeitsagentur legt neuen Monatsbericht vor Von dpa | 02.03.2022, 02:50 Uhr | Update vor 1 Std.

Über die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein informiert am Mittwoch die Agentur für Arbeit. Experten erwarten für Februar einen leichten Rückgang der Arbeitslosenzahl zum Januar und auch ein Minus zum gleichen Vorjahresmonat. Die Zahl der Menschen ohne festen Job lag im Januar mit 83.700 unter dem Niveau von 2020, also vor Beginn der Corona-Pandemie. Die Arbeitslosenquote betrug im Januar des laufenden Jahres 5,3 Prozent.