Die neuen Zahlen zur Lage auf dem Arbeitsmarkt in Niedersachsen und Bremen werden am Mittwoch (10.00 Uhr) vorgestellt. Die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Hannover erläutert die jüngste Entwicklung im Februar. Im Januar war die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen um 5,5 Prozent zum Vormonat gestiegen - als Hauptgrund nannten die BA-Experten den üblichen Saisoneffekt im Winter, wenn es in Außenberufen beispielsweise der Land- oder Bauwirtschaft weniger Beschäftigung gibt. Zum Jahresbeginn waren in den niedersächsischen Kommunen damit offiziell 231.323 Menschen ohne Job registriert.