Arbeitsmarkt Arbeit für Ukrainer: Bundesagenturchef Scheele in Schwerin Von dpa | 29.04.2022, 01:52 Uhr

Um Arbeitsmöglichkeiten für geflüchtete Ukrainer geht es bei einem Treffen des Chefs der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, am Freitag (10.00 Uhr) mit Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer in Schwerin. Dem Vernehmen nach soll im Nordosten ein Programm für die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt aufgelegt werden. Vorgesehen ist unter anderem Beratung für Arbeitgeber und potenzielle Arbeitnehmer.