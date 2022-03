Tim Cook FOTO: - US-Konzern Apple lässt Muskeln als Chip-Entwickler spielen Von dpa | 08.03.2022, 20:52 Uhr | Update vor 3 Min.

Die Mac-Computer von Apple erlebten in der Corona-Pandemie einen Aufschwung. Nun will der iPhone-Konzern den Lauf mit einem Super-Chip fortsetzen, der Intel-PCs in den Schatten stellen soll.