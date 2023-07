«Amnesia: The Bunker» Foto: Frictional Games/dpa-tmn up-down up-down Spiel der Woche „Amnesia: The Bunker“: Allein gegen das Biest Von dpa | 26.07.2023, 14:38 Uhr | Update vor 25 Min.

Mit „Amnesia: The Bunker“ reiht sich ein Horror-Szenario an das Nächste. Mit viel Schreckmomenten und in düsterer Atmosphäre kämpft man in der der Haut eines franzöischer Soldaten um das Überleben und gegen ein unheimliches Grauen.