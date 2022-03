Gastgewerbe FOTO: Moritz Frankenberg Gastgewerbe Akademie regt Kompetenznetzwerk für Landgastronomie an Von dpa | 17.03.2022, 14:04 Uhr | Update vor 49 Min.

Die Akademie für die ländlichen Räume (ALR) hat die Gründung eines Kompetenznetzwerks für die bereits vor der Corona-Pandemie unter Druck geratene Landgastronomie im Norden angeregt. „Es gibt einen wahrnehmbaren Rückgang bei den Landgasthöfen“, sagte Gutachter Daniel Plettenberg am Donnerstag in Kiel. Nach Schätzung des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) gibt es in Schleswig-Holstein nur noch gut 500 Landgasthöfe. Genaue Zahlen liegen nicht vor.