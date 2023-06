Flughafen Hamburg Foto: Bodo Marks/dpa up-down up-down Luftwaffenübung „Air Defender 2023“ führt zu Verspätungen am Airport Hamburg Von dpa | 12.06.2023, 15:21 Uhr

250 Flugzeuge beteiligen sich an der Luftwaffenübung „Air Defender“, drei Lufträume in Deutschland sind direkt betroffen. Gleich am ersten Tag kommt es zu Beeinträchtigungen in der zivilen Luftfahrt.