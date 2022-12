Nur etwa ein Prozent der Schweine in Deutschland wird nach Bio-Vorgaben halten. Zum zweiten Mal binnen weniger Monate fällt ein großer Biohof in Niedersachsen mit mutmaßlichen Verstößen negativ auf. Bioland hat beide Höfe gekündigt, die Justiz ist eingeschaltet. Foto: dpa/Maurizio Gambarini up-down up-down Strafbefehl gegen Bioland-Betriebe Hormone, abgemagerte Tiere: Was läuft da schief in der Bio-Schweinehaltung? Von Dirk Fisser | 23.12.2022, 06:45 Uhr

Der Bio-Sektor kämpft mit erheblichen Problemen in der Schweinehaltung: Gleich zwei große Betriebe beschäftigen die Justiz in Niedersachsen: Auf dem einen Hof wurden den Tieren nach Überzeugung der Ermittler Hormone verabreicht. Auf dem anderen fanden Veterinäre abgemagerte Schweine. Was läuft da schief im Bio-Schweinestall?