Medienbericht zu Dieselskandal VW geht am Verfassungsgericht gegen Sonderprüfung vor

Licht in den Dieselskandal soll ein Sonderermittler bringen. Dagegen wehrt sich nun aber der VW-Konzern – und zieht vors Bundesverfassungsgericht. Foto: dpa

dpa/AFP Wolfsburg/Karlsruhe. Im Abgasskandal will Volkswagen die gerichtlich angeordnete Sonderprüfung Medienberichten zufolge in höchster Instanz verhindern. Der Autobauer habe Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht, berichteten „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR am Donnerstag. Dies habe ein VW-Sprecher bestätigt.