Börse in Frankfurt Dax im Plus dank Wall Street und guter China-Daten

Dax im Plus dank Wall Street und guter China-Daten

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main (Hessen). Foto: Christoph Schmidt

Frankfurt/Main. Der Dax hat sich klar über der viel beachteten Marke von 13.000 Punkten gehalten. Der deutsche Leitindex zog bis zum Mittag um 0,94 Prozent auf 13.099,88 Punkte an. Die Rekordjagd an der Wall Street trieb das Börsenbarometer ebenso an wie erfreuliche Wirtschaftsdaten aus China.