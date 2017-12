Osnabrück. Laut Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele sind sekundenschnelle Überweisungen auf dem Vormarsch und sollen in Deutschland bald Alltag werden. Eine gute Nachricht – sofern noch offene Fragen beantwortet und Gefahren erkannt werden.

Noch benötigen Überweisungen rund einen Tag, bis das Geld auf dem Empfängerkonto ankommt. Nun arbeiten Banken und Sparkassen daran, das sogenannte Instant Payment zu installieren, mit dem Zahlungen binnen Sekunden gutgeschrieben werden. Das ist eine gute, ja überfällige Nachricht.

Insbesondere beim Online-Kauf klaffen Lücken: Der Bestellvorgang funktioniert flott und unkompliziert. Doch wer per Überweisung bezahlt, muss sich in Geduld üben. Kein Wunder, dass viele schnelle Alternativen wie Paypal nutzen. Nun ziehen hiesige Geldhäuser nach – endlich.

Am Ende müssten alle glücklich sein: Der Händler, der sofort sein Geld erhält und die Ware versenden kann. Der Kunde, der sich über die unkomplizierte Zahlung und prompte Lieferung freut. Und die Banken, die Kunden binden können.

Bei aller Euphorie dürfen Sicherheit und Datenschutz aber nicht vergessen werden. Unklar ist auch, ob neue Gebühren auf die Kunden zukommen. Schließlich investieren die Banken viel, um ihre Technik zu erneuern. Und nicht zuletzt droht auch hier die Gefahr aller bargeldlosen Systeme: Man verliert leicht den Überblick. Wer der Schuldenfalle entgehen will, muss den Umgang mit Geld also frühzeitig lernen – am besten mit dem guten, alten Bargeld.

