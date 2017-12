Beispiellose Erfolgsgeschichte Wernsing: Von der Pommesfabrik zum Feinkostkonzern

Essen (Oldenburg). Wer oft außer Haus isst, hat mit einiger Wahrscheinlichkeit schon Produkte von Wernsing auf dem Teller gehabt. Der Feinkosthersteller aus dem Landkreis Cloppenburg hat seine bescheidenen Anfänge längst hinter sich gelassen. Viel Wert legt der Konzern auf Nachhaltigkeit.

Am Anfang standen längliche Stäbchen aus Kartoffeln, auch Pommes frites genannt. Der Bäcker, Gastwirt und Kaufmann Heinrich Wernsing aus dem Örtchen Addrup-Essen bei Quakenbrück begann sie 1962 herzustellen. Es sei keine richtige Produktion gewesen, sondern ein Waschküchenbetrieb, in den er und sein damaliger Partner 15000 DM investiert hatten, erinnert sich Heinrich Wernsing heute. Aus der „Waschküche“ ist 55 Jahre später die Unternehmensgruppe Wernsing Food Family mit einer Milliarde Euro Umsatz und 3550 Mitarbeitern geworden. Das Familienunternehmen wird heute in zweiter Generation durch Stefan Wernsing geführt, Sohn des Firmengründers.

Die Gruppe produziert an sechs Standorten in Deutschland sowie in Belgien, Dänemark, den Niederlanden, Polen, Schweden und Spanien. Pro Jahr werden 450000 Tonnen Kartoffeln verarbeitet, 45000 Tonnen Öle und Fette sowie 35000 Tonnen Gemüse.

Sortiment richtet sich an Großkunden

Die Wernsing Food Family gehört laut eigenen Angaben zu den führenden Herstellern von Pommes frites, Tiefkühlkartoffelspezialitäten, Kartoffelprodukten im Frischepack, Convenience-Artikeln, Salaten, Saucen, Dressings, Antipasti, Marinaden und Desserts. Das Sortiment richtet sich in erster Linie an Großverbraucher wie Universitätsmensen, Fast-Food-Ketten, Cateringunternehmen und Imbisslieferanten. Es wird über den Fachgroßhandel vertrieben. Im bundesweiten Ranking der Lieferanten des Lebensmitteleinzelhandels nimmt die Unternehmensgruppe den 44. Platz ein.

Anzeige Anzeige

Die Wernsing Feinkost in Addrup ist eins von zwölf Unternehmen mit diversen Marken unter dem Dach der Wernsing Food Family. Die Gruppe hat sich in den vergangenen Jahren durch Zukäufe, vor allem aber organisches Wachstum zu ihrer heutigen Größe entwickelt.

Marken sollen entwickelt werden

Dabei verfolgt Wernsing die Strategie, übernommene Firmen und Standorte zu stärken. Die Marken sollen weiterentwickelt werden. Die Zentrale in Addrup unterstützt die neuen Töchter in den Bereichen Einkauf, Verwaltung und Finanzierung. „Wir helfen den Schwesterfirmen mit ergänzendem Know-how“, erklärt Alfred Kessen, Geschäftsführer Einkauf und Logistik bei der Wernsing Feinkost.

Für Wernsing Feinkost arbeiten 1100 Menschen, darunter 100 Auszubildende in 14 Berufen. Mehr als 70 Prozent der Auszubildenden bleiben nach Abschluss der Lehre im Unternehmen. „Wir benötigen laufend zusätzliche, qualifizierte Mitarbeiter“, erklärt Martin Ponzel, er vertritt die Bereiche Produktion und Technik in der Geschäftsführung. „Allein in den Geschäftsjahren 2016 und 2017 haben wir für einen neuen Produktionszweig 100 neue Mitarbeiter eingestellt.“

14 teilautonome Einheiten

In Addrup setzt man stark auf Automation. Die Produktpalette ist sehr groß, ebenso die Zahl unterschiedlicher Verpackungsmaterialien. „Deshalb versuchen wir, den Anteil der gering qualifizierten Mitarbeiter zu senken und in allen Bereichen Fachkräfte einzusetzen“, sagt Kessen. Die Produktion besteht aus 14 verschiedenen, teilautonomen Einheiten, die profitabel sein sollen. Diese Struktur sei sinnvoll, da die einzelnen Business Units ganz unterschiedliche Technologie einsetzen, erklärt Kessen.

Als Lieferant von Verpackungen ist der Kunststoffspezialist Pöppelmann aus Lohne teilweise just-in-time in die Produktionsabläufe eingebunden. „Wir arbeiten seit 1995 mit Wernsing zusammen“, sagt Engelbert Rechtien, Verkaufsleiter Famac bei Pöppelmann: „Wir schätzen die Wernsing-Gruppe als zuverlässigen, vertrauenswürdigen Partner mit kurzen Entscheidungswegen.“

Zu den Kernzielen in der Unternehmensentwicklung zählt bei Wernsing die Nachhaltigkeit. Die Kartoffel-Lieferanten kommen aus 50 bis 70 Kilometern Umkreis. Wernsing berät sie beim Saatgut, in Fragen der Lagerung und des Anbaus. Das Unternehmen ist Mitglied der internationalen Sustainable Agriculture Initiative (SAI). Ihr Ziel ist es, die Wertschöpfungsketten nachhaltiger zu gestalten. Seit Januar 2017 ist Wernsing auch nach dem ZNU-Standard für nachhaltige Unternehmensführung der Universität Witten-Herdecke zertifiziert.

„Wir sind bodenständig und innovativ“, charakterisiert Alfred Kessen die Firma, für die er seit 1990 ununterbrochen tätig ist: „Stefan Wernsing hat das Unternehmen in die Diversifikation geführt. Er setzt konsequent auf Eigenverantwortung, bringt den Mitarbeitern Vertrauen entgegen und legt in der Unternehmensführung den Familiengedanken zugrunde.“