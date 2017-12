Osnabrück. Während die Gesellschaft sich über die Lebensmittelproduktion streitet und die Politik mangelnden Gestaltungswillen an den Tag legt, handeln andere. Ein Kommentar.

Das abgelaufene Jahr, ja, die gesamte abgelaufene Legislatur waren geprägt vom Streit um die Ausrichtung der Landwirtschaft. Die Bundesregierung hat dabei viel Papier vollschreiben lassen mit Vorschlägen, Ideen und Anregungen. Umgesetzt worden ist bislang nicht viel. Das staatliche Tierwohllabel ist nur ein Beispiel. Der Ausstieg aus dem Kükentöten lässt weiter auf sich warten. Die nationale Nutztierstrategie ist verpufft. Im Milchsektor droht die nächste Preiskrise.

Die Trägheit der Agrarbranche, der Mangel an Gestaltungswillen der Bundesregierung und letztlich auch die Zerstrittenheit der Gesellschaft haben Konsequenzen. Denn andere handeln: Etwa der Discounter Aldi, der zum wiederholten Male ankündigt, bei seinen Lieferanten den Einsatz von Glyphosat strenger kontrollieren zu wollen. Dabei geht es nicht um die Gesundheit der Verbraucher, sondern darum, Profit aus der freidrehenden Diskussion um konventionelle Landwirtschaft zu schlagen. Vielleicht nicht unmittelbar monetär, aber doch in Sachen Image. Der eindeutige Trend des vergangenen Jahres: Der Handel wird zum Taktgeber bei der Frage, wie unsere Lebensmittel hergestellt werden. Die Gesellschaft lagert die fälligen Entscheidungen darüber an diejenigen aus, deren vorrangigstes Interesse die Profitmaximierung ist. Was für ein Irrweg! Er führt direkt in die Entmündigung.