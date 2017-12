Grüne fordern verpflichtende Kennzeichnung Weiter warten aufs Tierwohllabel

Berlin. Das vor gut einem Jahr groß angekündigte staatliche Tierwohllabel lässt weiter auf sich warten. Weitere gesetzgeberische Schritte sollen erst unternommen werden, wenn die neue Bundesregierung steht, heißt es aus dem Bundesagrarministerium. Fest steht wohl: Kompromisse aus den Jamaika-Verhandlungen in Sachen Tierwohl werden erst einmal nicht berücksichtigt.

Als „echte Schweinekoalition“ bezeichnete Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck kürzlich das geplatzte Jamaika-Bündnis. Und meinte das durchaus positiv. Denn während sich Union, FDP und Grüne in vielen Punkten nicht verständigen konnten, herrschte zumindest in einer Sache Konsens: Die Haltungsbedingungen von Tieren sollten künftig verpflichtend auf der Fleischverpackung erkennbar sein. Das geplante freiwillige staatliche Tierschutzlabel sollte entsprechend innerhalb der Legislaturperiode umgebaut werden.

33 Prozent mehr Platz für Schweine

Der geschäftsführende Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hatte das Label im Frühjahr zum ersten Mal auf der Lebensmittelmesse „Grüne Woche“ präsentiert. Im April legte er dann mit Kriterien im Bereich der Schweinehaltung nach. In der ersten von zwei Stufen sollten Tiere 33 Prozent mehr Platz haben als es der gesetzliche Mindeststandard vorsieht. Noch vor der Wahl wollte der Minister einen entsprechenden Gesetzesentwurf in den Bundestag einbringen – so weit kam es allerdings nicht, es wurde still ums Label. (Weiterlesen: Agrarminister: 70 Millionen Euro für das Tierwohl-Label)

Jamaika wollte mehr

Bis zu den Jamaika-Verhandlungen. In den Sondierungsunterlagen heißt es: „Das zunächst freiwillige, staatliche Tierwohllabel wollen wir noch innerhalb der Legislatur zu einer verbindlichen europarechtskonformen Haltungskennzeichnung weiterentwickeln.“

Aus der Landwirtschaft kam prompt Kritik. „Wenn diese Kennzeichnung Pflicht wird, werden die Lebensmittelkonzerne ihre Rohstoffe nicht mehr vom Familienbetrieb, sondern aus der Fabrikhalle beziehen“, prophezeite Bayerns Bauernpräsident Walter Heidl. Er verwies auf die komplexe Produktion fleischhaltiger Lebensmittel, die mit dem Vorbild Ei nicht vergleichbar sei.

Vorbild Ei

Auf dem Ei zeigt eine Ziffer an, wie das entsprechende Huhn lebt: Bio, Freiland oder Bodenhaltung. Im Fleischsektor sei so eine Kennzeichnung „ein Ding der Unmöglichkeit“: Schweine durchlaufen in ihrem kurzen Leben in aller Regel nicht nur mehrere landwirtschaftliche Betriebe, sondern werden auch nach der Schlachtung in viele Einzelteile zerlegt. Als das müsste dokumentiert werden, um wahrheitsgemäß die Haltungsbedingungen zu kennzeichnen.

Schweine in einem Stall im Osnabrücker Land. Foto: Jörn Martens

Die Jamaika-Verhandler sahen das aber offenbar anders. Auch was den Punkt der Freiwilligkeit anbelangt: Der war der Bundesregierung bis dahin immer besonders wichtig, weil sie ansonsten Klagen aus dem EU-Ausland wegen mutmaßlicher Ungleichbehandlung der Fleischproduzenten fürchtete.

„Am Planungsstand hat sich nichts geändert“

Kommt nun also die verpflichtende Kennzeichnung? Aus dem Bundesministerium heißt es auf Anfrage: „Am Planungsstand hat sich nichts geändert.“ Sprich: Das Label bleibt erst einmal freiwillig. Friedrich Ostendorff, Agrarexperte der Grünen im Bundestag, nennt das eine „Scheinlösung der unionsgeführten Agrarpolitik um der gesellschaftlichen Diskussion den Wind aus den Segeln zu nehmen.“ Er sagt dem staatlichen Label ein Nischendasein voraus. Ostendorff: „Wir brauchen kein freiwilliges Label, sondern eine verpflichtende Haltungskennzeichnung als Standard.“

Tierschutzbund: Ministerium ist gescheitert

Das Urteil des Tierschutzbundes fällt härter aus. Präsident Thomas Schröder sagt: „Der Bundeslandwirtschaftsminister ist mit seinem Aufschlag vor fast einem Jahr gescheitert.“ Bis heute seien entscheidende Fragen unbeantwortet. „Wir können nur dringend dazu raten, den gesamten Prozess neu zu durchdenken.“ Dafür stünde der Tierschutzbund dann auch wieder als Partner zur Verfügung, so Schröder. „Damit bringen wir weder den Verbraucherschutz noch den Tierschutz weiter“, sagte Schröder. Sein Verband hatte dem staatlichen Label bereits im April die Unterstützung entzogen.

Und wo bleibt nun das freiwillige Label? Aus dem Agrarministerium heißt es: „Das Gesetz und die dazu gehörigen Verordnungen werden momentan erarbeitet. “ Sobald die neue Bundesregierung steht, werde das Gesetzgebungsverfahren eingeleitet.