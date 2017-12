Umfrage In vielen Familien muss einer an Weihnachten arbeiten

In vielen Familien muss einer an Weihnachten arbeiten MEC öffnen

Nicht jeder hat die Möglichkeit, Weihnachten mit der Familie zu verbringen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Berlin. Mehr als jeder Dritte (35 Prozent) in Deutschland hat Angehörige in der Familie, die über die Feiertage arbeiten müssen - unter anderem im Krankenhaus oder in anderen Gesundheitsberufen. Dies ergab eine Umfrage im Auftrag des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (PKV).