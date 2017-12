Der erste Pilotenausstand in der Geschichte von Ryanair hat keinen einzigen Flugausfall gebracht. Dennoch glaubt die Gewerkschaft, ihre Ziele erreicht zu haben. Der Konflikt schwelt weiter. Ein Kommentar.

Keine Flugausfälle, aber Verspätungen an einzelnen Standorten: Richtig wehgetan hat der erste Pilotenausstand in der 30-jährigen Geschichte Ryanairs der Fluggesellschaft nicht. Dennoch sieht die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit die Aktion als Erfolg. Kleine Brötchen backen scheint die Devise zu sein.

Der Streik zeigt eins: Die Zeiten, in denen Konzernchef Michael O’Leary sämtlichen Protest im Keim ersticken konnte, sind vorbei. Endlich! Dass sich die Piloten der Billigfluglinie organisieren und gegen ihre zum Himmel schreienden Arbeitsbedingungen wehren, ist überfällig. Allein die Streikbeteiligung selbst zeigt eines der Probleme: Nur knapp die Hälfte der für Ryanair fliegenden Piloten in Deutschland ist fest angestellt und war entsprechend aufgerufen, die Arbeit ruhen zu lassen. Die meisten verdienen als selbstständige Unternehmer nur, wenn sie auch fliegen. Hinzu kommt unter anderem: Die Gehälter insgesamt liegen deutlich unter den Tarifen der Konkurrenz. Von übertriebenen Forderungen der Gewerkschaften kann also keine Rede sein, ganz im Gegenteil.

Dass die Konzernleitung nun zumindest am Verhandlungstisch sitzen will, liegt aber nicht nur am Arbeitskampf. Ihr laufen schlichtweg die Angestellten weg. Ob das am Ende für ein akzeptables Verhandlungsergebnis reicht? Auf weitere Streiks sollten sich Konzern und Fluggäste einstellen.