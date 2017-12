Kein Aus für Verbrennungsmotor BMW will bis Ende 2019 halbe Million E-Autos verkaufen

BMW will bis Ende 2019 halbe Million E-Autos verkaufen MEC öffnen

BMW-Mitarbeiter arbeiten in der Produktion des Elektroautos i3 in Leipzig. Foto: Jan Woitas

München. BMW ist seit langem in der Autobranche berühmt für seine Motoren. Jetzt will das Unternehmen führend in Sachen elektrisch angetriebener Autos werden.