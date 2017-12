Inflation unter zwei Prozent Japanische Notenbank hält an ultralockerer Geldpolitik fest

Japanische Notenbank hält an ultralockerer Geldpolitik fest MEC öffnen

Japanische Yen-Münzen liegen auf einem 1000 Yen Geldschein. Foto: Jens Büttner/Illustration

Tokio. Während die EZB aus der ultralockeren Geldpolitik langsam aussteigen will, halten die Kollegen in Japan daran fest. Denn trotz der längsten Wachstumsphase seit mehr als 16 Jahren ist die Inflation noch immer weit von dem entfernt, was die Bank von Japan anstrebt.