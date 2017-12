DIHK: Engpässe bedrohen Aufschwung 18900 Jobs für Berufskraftfahrer unbesetzt

Pakete vor Weihnachten – diese Fristen setzt die DHL:

Für Pakete innerhalb Deutschlands, die rechtzeitig zum Fest ankommen sollen, ist am 22. Dezember um 12 Uhr letzter Abgabetermin. Zumindest in großen Filialen. In den DHL-Paketshops läuft die Frist am 21. Dezember um 18 Uhr ab.

Die anderen großen Paketversender sind grundsätzlich bestrebt, auch vor Weihnachten Pakete innerhalb von 24 Stunden nach Aufgabe zuzustellen. Da der letzte Ausliefertag am 23. Dezember ist, wäre der letzte Abgabeterm in am 22. Dezember um 12 Uhr. Einige Unternehmen raten aber dazu, Pakete nach Möglichkeit eher abzugeben. Witterungs- oder verkehrsbedingt könne eine Zustellung zum Fest andernfalls nicht gewährleistet werde.