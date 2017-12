Commerzbank-Vorstand im Interview Reuther: Niedrigzinsen wie ein Gift für Banken

Osnabrück. Die Commerzbank hat sich ambitionierte Ziele gesetzt. Firmenkunden-Vorstand Michael Reuther erklärt im Interview, wie er den Sparkassen Marktanteile abnehmen will. Außerdem spricht er über die Niedrigzinsen und die Digitalisierung.

Herr Reuther, einer ihrer Eigner, Cerberus, ist nun auch bei der Deutschen Bank eingestiegen. Der US-Investor spricht von „langfristigen Chancen im Privat- und Firmenkundengeschäft“. Überrascht Sie das? Immerhin macht den hiesigen Banken das Zinstief zu schaffen.

Nein, es überrascht mich nicht. Wir denken zwar, dass die Europäische Zentralbank noch eine ganze Weile die Zinsen auf einem sehr niedrigen Niveau halten wird. Sie wird auch nach wie vor Wertpapiere kaufen. Aber der Markt ist trotzdem interessant: Vor allem deswegen, weil die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands nach wie vor sehr positiv ist. Wir haben ein Wirtschaftswachstum von über zwei Prozent. Den Firmen geht es sehr gut. Sie haben in den letzten Jahren viele Gewinne eingefahren und ihre finanzielle Position gestärkt. Insofern ist zwar die Kreditmarge relativ niedrig, aber auf der anderen Seite sind auch die Ausfallraten in Deutschland sehr, sehr niedrig.

Aber die Niedrigzinsen erschweren auch Ihnen das Geldverdienen, oder?

Ja. Wir sind in starkem Maße abhängig vom Zinseinkommen. Und nach wie vor schleichen sich die Niedrigzinsen wie ein Gift in die Gewinn-und-Verlust-Rechnung der Banken ein. Das versuchen wir zu kompensieren. Erstens, indem wir mehr Kunden zu uns holen. Und zweitens, indem wir im Firmenkundengeschäft zum Beispiel über Gebühren bei Überschussliquidität versuchen, die wegbrechenden Zinserträge auszugleichen.

Banken, die bei der Europäischen Zentralbank (EZB) Geld parken, zahlen dafür derzeit 0,4 Prozent Zinsen. Werden Ihre Kunden auch mit Negativzinsen konfrontiert werden?

Privatkunden zahlen bei uns keine Negativzinsen. Mit den meisten größeren Firmenkunden haben wir die Weitergabe der negativen Zinsen der EZB vereinbart. Das gilt nicht für den täglichen Zahlungsverkehr, sondern für echte Anlagebeträge. Wir versuchen aber, das im Dialog mit dem Kunden zu vermeiden. So bieten wir ihnen auch an, in alternative Anlagen umzuschichten.

Wann werden wir wieder höhere Zinsen erleben?

Eine abrupte Zinswende ist nicht denkbar. Ich glaube, dass die EZB sehr behutsam vorgehen wird. Wir leben jetzt auch in einer anderen Welt als noch vor zehn oder 20 Jahren, als das normale Zinsniveau bei vier oder fünf Prozent lag. Das wird meiner Meinung nach in Zukunft eher bei zwei oder drei Prozent liegen. Die EZB wird in ein paar Jahren versuchen, die Zinsen dorthin zu bewegen. Und das sollte sie auch tun, um in der nächsten Rezession wieder Spielraum für Zinssenkungen zu haben.

Der Bund hält nach wie vor rund 15 Prozent an der Commerzbank. Erwarten Sie mittel- bis langfristig einen Ausstieg?

Da müssen Sie den Bund fragen. Ein Vorstand sollte generell keine Empfehlungen an seine Aktionäre aussprechen. Daran halte ich mich.

Der Deutsche-Bank-Vorstand Christian Sewing hat neulich gesagt, Deutschland sei „overbanked“. Hat er damit Recht?

Ja. Ich denke, es wird noch einmal zu einer Konsolidierung im deutschen Bankenwesen kommen. Insbesondere bei Sparkassen und Volksbanken sieht man ja, dass es fortwährend zu Zusammenschlüssen kommt. Das hängt auch mit dem zunehmenden Regulierungsdruck zusammen: Um die zahlreichen neuen Vorschriften stemmen zu können, braucht ein Institut eine bestimmte Größe. Hinzu kommt, dass immer mehr Firmenkunden sich am Kapitalmarkt refinanzieren. Der Trend geht weg von bilateralen Einzelkrediten hin zu Konsortialkrediten, die von mehreren Banken gemeinsam gewährt werden. Das kann eine lokale Bank nicht mehr unbedingt stemmen.

Wird auch die Commerzbank ihr Filialnetz ausdünnen?

Wir planen weiterhin mit der Präsenz in der Fläche, auch wenn rechts und links beim Wettbewerb Filialen geschlossen werden. Wir wollen auf der Privatkundenseite mit den rund 1000 Filialen konstant bleiben. Und auch auf der Firmenkundenseite werden wir mit über 100 Standorten flächendeckend vertreten sein.

Sie wollen 10000 neue Firmenkunden bis 2020 gewinnen. Das klingt ziemlich ambitioniert...

Wir liegen gut im Plan. Seit Anfang 2016 haben wir knapp über 4000 neue Kunden gewonnen, mehr als 700 davon im Norden. Nun kann man das nicht linear fortschreiben, aber der Wachstumstrend ist intakt. Für Firmenkunden im Bereich zwischen 100 Millionen und einer Milliarde Euro Jahresumsatz ist die Commerzbank heute bereits die Nummer eins in Deutschland. Bei Unternehmen mit 15 bis 100 Millionen Euro Jahresumsatz wollen wir weiter wachsen. Die Sparkassen sind in dem Segment die Marktführer. Wir punkten vor allem mit unserer internationalen Präsenz in 50 Ländern und unserer Stärke als Exportfinanzierer. Für viele Mittelständler ist das Auslandsthema sehr wichtig.

Welche Schwerpunkte haben Sie bei den Firmenkunden im Nordwesten?

Da gibt es eine große Palette von Firmen, die wir betreuen. Osnabrück ist ein Verkehrsknotenpunkt. Hier sind insbesondere die Speditionen wichtig. Dann gibt es einen „Hidden Champion“ wie den Federkernhersteller Agro in Bad Essen, der am Weltmarkt führend ist. In Osnabrück selbst haben wir eingerechnet der kleineren Mittelständler mehr als 650 Firmenkunden, in der Region Nord sind es knapp 23.000 Firmenkunden.

Die Commerzbank will die Digitalisierung forcieren. Was ändert sich dabei konkret für Firmenkunden?

Beispielsweise werden wir im kommenden Jahr bei Kreditlinien bis zu einer Million Euro die Kreditzusage über unsere digitale Plattform deutlich schneller machen können. Die Daten werden eingegeben, geprüft und nach erfolgreicher Genehmigung kommt nach 24 Stunden die Kreditzusage. So was dauert heute mindestens 72 Stunden. In den kommenden Jahren werden wir die Digitalisierung unseres Angebots weiter vorantreiben. Dann werden unsere Kunden neben Festgeld, das sie bereits heute digital abschließen können, auch bei Produkten wie Zins- oder Währungsabsicherungen die Beratung sowie den Produktabschluss digital vornehmen können. Perspektivisch wird sogar die Handelsfinanzierung, die heute noch ein stark manueller und papierhafter Vorgang ist, digital abgewickelt. Das bedeutet einen viel geringeren Aufwand auf der Kunden- und Bankseite.

Und was bedeutet das für ihre Mitarbeiter?

Alltägliche Kundenaufträge rund ums Konto und standardisierte Produkte werden perspektivisch digital möglich sein, ohne dass manuell eingegriffen werden muss. Heute ist da noch viel Papier im Spiel. Der Firmenkundenberater hat dann mehr Zeit, sich darauf zu konzentrieren, den Kunden zu beraten und die strategischen Themen zu besprechen. Er kann dann natürlich auch mehr Kunden betreuen. Für uns bedeutet das einen klaren Effizienzgewinn. Aber es erfordert eine Menge Umdenken, nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Führungskräfte. Denn die Digitalisierung wird den Arbeitsalltag und gewohnte Hierarchien in den kommenden Jahren stark verändern. Das gilt für alle Branchen.