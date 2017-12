Commerzbank-Umfrage Jeder zweite Niedersachse sorgt nicht fürs Alter vor

Osnabrück. Rund die Hälfte der Niedersachsen sorgt nicht privat für das Alter vor, wie eine aktuelle Untersuchung zeigt.

Nur jeder zweite Niedersachse folgt den Ratschlägen der Politik und sorgt privat für den Ruhestand vor. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Instituts YouGov im Auftrag der Commerzbank hervor. 51 Prozent der Befragten legen demnach nichts für den Lebensabend beiseite.

Dabei hapert es bei ihnen nicht unbedingt am Willen, vorzusorgen. Bei vielen bleibt am Monatsende nicht genug übrig. So gaben 39 Prozent derjenigen, die nicht vorsorgen an, sie könnten sich regelmäßige Rücklagen fürs Alter nicht leisten. Allerdings lässt sich auch mit kleinen Beträgen schon vorsorgen, wie Siegmar Folleher betont, Niederlassungsleiter der Commerzbank Oldenburg. „Viele denken, dass sie viel Geld zur Seite legen müssen. Doch die Zeit arbeitet für diejenigen, die früh starten.“ Sein Osnabrücker Kollege Christian Weber rechnet vor: „Wer monatlich 20 Euro zurücklegt, verfügt bei drei Prozent Rendite nach 45 Jahren 22920 Euro.“

Bankeinlagen bringen Verluste

Allerdings können Sparer derzeit von drei Prozent Zinsen nur träumen. Wer heute in Deutschland Geld etwa als Sparbrief mit mehrjähriger Laufzeit fest anlegt, macht nach Daten der Bundesbank wegen der Inflation unterm Strich Verlust. So nennt denn auch fast jeder Fünfte der nicht Vorsorgenden die Nullzinsen als Grund für die Untätigkeit. Auch Weber räumt ein: „Das klassische Sparen funktioniert tatsächlich nicht mehr. Aktien sind daher für den Aufbau eines Vermögensstocks unentbehrlich.“ Er ruft die Vorsorgemuffel dazu auf, sich mit dem Thema Altersvorsorge auseinanderzusetzen. „Nur wer sich informiert, weiß, wie viel Altersvorsorge er sich leisten kann.“

Aktien spielen keine Rolle

Bei der privaten Alterssicherung der Niedersachsen spielen Aktien derzeit keine Rolle. Von den Privatvorsorgern nutzen bei möglichen Mehrfachnennungen 34 Prozent die Riester-Rente, 31 Prozent haben eine Lebensversicherung, 33Prozent eine betriebliche Altersvorsorge und 22 Prozent einen Sparplan.

Die Umfrage belegt, dass die Unsicherheit in Sachen Altersvorsorge groß ist – auch unter jenen, die für die Rente sparen. So gaben nur 27 Prozent der Befragten an, sich ausreichend abgesichert zu fühlen.

Für die Analyse befragte das Institut YouGov im August und September dieses Jahres bundesweit 2140 Erwachsene.