Beschluss der Vollversammlung IHK Osnabrück erhöht Beiträge und Gebühren

Osnabrück. Mitgliedsunternehmen der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim müssen sich nach einem Beschluss der Vollversammlung auf höhere Beiträge und Gebühren einstellen. Größere Firmen tragen die Hauptlast.

Die IHK bittet ihre Mitgliedsunternehmen ab dem Jahreswechsel stärker zur Kasse: Beiträge und Gebühren steigen. Das hat die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim am Dienstagabend in Osnabrück fast einstimmig beschlossen, wie die IHK mitteilte. Der durchschnittliche Beitrag steigt damit nach Angaben der Kammer von rund 125Euro im Jahr je Mitgliedsunternehmen auf 148 Euro. Allerdings waren zuletzt von den rund 58.000 Mitgliedern im Kammerbezirk etwa 37 Prozent von der Beitragspflicht befreit, da sie zu klein waren.

Eigenkapitalquote gezielt gesenkt

Mit dem Beschluss der Vollversammlung endet nach Darstellung der IHK ein jahrelanger Prozess, in dem die Eigenkapitalquote gezielt gesenkt wurde. Präsident Martin Schlichter wurde mit den Worten zitiert: „Unsere IHK hat zuletzt in einem geplanten Prozess jährliche Verluste bilanziert, die mit den Rücklagen verrechnet wurden.“ So sei die Eigenkapitalquote, also das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital, von 45 Prozent im Jahr 2011 auf 25 Prozent in diesem Jahr gesenkt worden. „Damit hat sie ein Niveau erreicht, das aus Risikosicht nun beibehalten werden soll.“

Die Großen tragen die Last

Vor allem größere, ertragsstarke Unternehmen müssen künftig mehr für ihre Mitgliedschaft berappen. Der Beitrag setzt sich zusammen aus einem Grundbeitrag und einer Umlage, beide abhängig vom Gewinn des Unternehmens. Beim Grundbeitrag ändert sich für kleinere Unternehmen wenig. Bisher zahlte etwa eine Firma mit einem Jahresgewinn zwischen 39000 bis 52000 Euro jährlich 150 Euro Grundbeitrag. Nach der neuen Staffelung zahlen Unternehmen zwischen 37500 und 50000 Euro denselben Betrag. Deutlich teurer wird es für Unternehmen ab 250000 Euro Jahresgewinn. Sie zahlten bisher den Höchstbeitrag von 500 Euro, ab Januar dann 1000 Euro oder sogar 1200, falls ihr Jahresgewinn einer Million Euro übersteigt. „Diejenigen, die viel verdienen, tragen die Last“, resümierte IHK-Hauptgeschäftsführer Marco Graf.

Die Umlage als zweite Beitragskomponente steigt für alle beitragspflichtigen Unternehmen von 0,05 auf 0,08 Prozent vom Gewinn – im deutschlandweiten Vergleich weiterhin einer der niedrigsten Hebesätze.

Prüfungsgebühren steigen

Zugleich dreht die IHK an der Gebührenschraube. Beispielsweise kostet die Prüfung zum Bilanzbuchhalter in Zukunft 720 statt bisher 650 Euro. Die Kammer habe dabei die Konkurrenz im Blick, sagte Graf. „Wir wollen weiterhin günstiger sein, als benachbarte IHKs.“

Um die bisherigen Defizite auszugleichen, werden nicht nur die Mitgliedsunternehmen stärker zur Kasse gebeten, sondern zugleich die Ausgaben gesenkt, wie Hauptgeschäftsführer Graf sagte. So werde die Telefonzentrale künftig von der IHK selbst betrieben statt von einem Dienstleister. „Unterm Strich ist das günstiger.“ Auch seien bestimmte Budgets – etwa für Ferienpassaktionen – reduziert worden.