Durchschnittlich 56800 Euro erzielt Bauern verdienen nach Krisenjahren wieder mehr Geld

Blick in einen Schweinestall. Foto: dpa

Berlin. Nach zwei schweren Krisenjahren geht es wieder bergauf in der deutschen Landwirtschaft. Zumindest im Westen. Der Osten leidet unter schlechten Ernten und niedrigen Getreidepreisen. Das geht aus Zahlen hervor, die der Bauernverband am Dienstag in Berlin präsentiert hat.