Nison-Gruppe hält Mehrheit Chinesen übernehmen Luxusküchenproduzenten Siematic

Löhne. Die chinesische Nison-Gruppe hat die Mehrheit des Löhner Premium-Küchenherstellers Siematic übernommen. Die 350 Arbeitsplätze in Löhne sollen aber erhalten bleiben. Mit dem Investor soll das weltweite Geschäft ausgebaut werden.

Ulrich W. Siekmann sagt Ja zu Mister Ni. Der kommt aus China, führt ein Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern und übernimmt die Mehrheit des Löhner Premium-Küchenherstellers Siematic. Seit Monaten hält sich das Gerücht, dass Siekmann, Siematics geschäftsführender Gesellschafter, im Reich der Mitte einen Partner für das Traditionsunternehmen sucht.

Zu lukrativ erscheint das Geschäft, das sich mit den immer standesbewusster werdenden Chinesen machen lässt. „Wir wollen wachsen – in China und weltweit“, erklärt Siekmann den Verkauf der Mehrheit. Weil es aber Wachstum nicht zum Nulltarif gibt, benötige Siematic einen Investor. Den habe ein darauf spezialisiertes Unternehmen dann gesucht. Wie groß der Anteil ist, den Mister Ni, der Chef der Nison-Gruppe, am Löhner Küchenhersteller erworben hat, verrät Siekmann nicht.

„Wir haben darüber Stillschweigen vereinbart“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter, der auch zukünftig in gleicher Funktion das Europa- und Amerikageschäft von Siematic führen soll. Im August hatte Siekmann ein ähnliches Übernahme-Gerücht auf Anfrage der NW noch deutlich dementiert. „Wenn Siematic verkauft werden solle, wüsste ich das.“ Nun betont Siekmann, dass ein chinesisches Familienunternehmen Siematic übernommen habe – für „sein“ Unternehmen gilt diese Zuschreibung nun nicht mehr.

Keine Verlagerung der Produktion

Siematic wird Teil eines sehr diversifizierten Konzerns, der Staubsauger, Gartengeräte und Hochdruckreiniger baut, mit Gewerbeimmobilien handelt und als Finanzinvestor aktiv ist. Zukünftig lässt Mister Ni durch sein Familienunternehmen in Löhne auch noch Luxusküchen produzieren. „Daran wird sich nichts ändern“ sagt Siekmann. Eine Verlagerung der Produktion und eine Bedrohung der zirka 350 Arbeitsplätze am Standort Löhne schließt er aus, weil sie einfach keinen Sinn mache.

Was Siematic eine „Wachstumsallianz“ nennt, um die eigene Marke in China noch besser zu positionieren, ist aber auch eine Übernahme, denn wenn es „nur“ um einen Partner gegangen wäre, hätte Siekmann den Chinesen nicht die Mehrheit überlassen müssen. Weil das angestrebte Wachstum „erhebliche Investitionen“ erfordere, sei der Verkauf der Mehrheit an Siematic „konsequent und logisch“, sagt Siekmann, der künftig häufiger gen Osten jetten wird. Mister Ni, der sein Vermögen mit der Entwicklung und Produktion von Saug- und Blasmotoren für Haushaltsgeräte und die chinesische Automobilindustrie gemacht hat, war schon häufiger zu Gast an der Werre, verrät Siekmann.

Zustimmung des Bundeskartellamts steht noch aus

„Er kennt unsere Produktion.“ Die Nison-Group, die ihre Hausgeräte unter der Marke King Clean verkauft, wolle ihre Geschäfte internationalisieren, erklärt Siekmann. Aufgehübscht habe er die Braut für die werbenden Chinesen nicht. Der Markenbildungsprozess, den Siematic in den vergangenen fünf Jahren durchlaufen habe, habe nichts mit der Übernahme zu tun. Konkret habe man erst in den vergangenen fünf Wochen mit den Chinesen aus Suzhou über die „Wachstumsallianz“ gesprochen, sagt Siekmann. Dann ging alles sehr schnell und nun müsse nur noch das Bundeskartellamt der Übernahme zustimmen.

Gespräche mit anderen Unternehmen?

Siekmann soll im übrigen nicht der einzige heimische Küchenmöbler sein, mit dem Ni Gespräche geführt hat. Auch an einem weiteren Unternehmen aus der Branche sei der chinesische Konzern interessiert gewesen. „Aber als wir erklärt haben, dass wir keine Firmenanteile verkaufen werden, hat sich Ni nicht wieder gemeldet“, berichtet der Inhaber eines Küchenmöbelherstellers, der namentlich aber nicht genannt werden möchte.

Frank Branka ist bei der IG-Metall im Kreis Herford für die Küchenmöbelindustrie zuständig. Er kennt sich mit Siematic besonders gut aus, weil er in dem Unternehmen viele Jahre gearbeitet hat. „Das war ein strategisch guter Schachzug“, sagt Branka. Er geht davon aus, dass der Standort Löhne durch den Einstieg der Nison-Gruppe gestärkt wird. „Mit so einem starken Investor im Rücken lässt sich eine Menge erreichen.“ Der Gewerkschafter geht nicht davon aus, dass in ein paar Monaten chinesische Arbeiter die Produktion in Löhne abbauen und in China wieder aufbauen. „Wenn Siematic in China produziert würde, wäre die Marke nicht mehr viel wert. Made in Germany zählt.“

Dazu komme, dass eine Küche nicht einfach zu produzieren sei, das gelte erst recht für eine Luxusküche. Auch Bürgermeister Bernd Poggemöller deutet den Einstieg als gutes Zeichen. „Das ist ein starkes Signal für den Standort Löhne und eine Weichenstellung für mehr Umsatz.“