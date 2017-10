Osnabrücker Maschinenbauer Firma Sommer bedient Pferde-Hunger und Craftbier-Boom

mey Osnabrück. Viele Reiter kennen den „Haferboy“. Getreidequetschen mit diesem Namen stellt die Osnabrücker Firma Sommer her, die neuerdings auch vom Boom bei Mini-Brauereien profitiert

Maschinen aus Deutschland müssen nicht immer High-Tech bedeuten. Bisweilen kommt es den Käufern mindestens ebenso auf Robustheit, Langlebigkeit und flexiblen Service an. Das ist offenbar beim Osnabrücker Hersteller Egon Sommer Maschinenbau GmbH & Co.KG im Stadtteil Eversburg der Fall. Seit zwei Jahren steht mit Martin Esrom (53) ein neuer Chef an der Spitze, dem das 35 Mitarbeiter zählende Unternehmen auch gehört. Er setzt mit bekannten und gut am Markt eingeführten Maschinen auf neue Trends. So auch auf den Gründungsboom bei Mini-Brauereien.

Sein 1961 gegründetes Unternehmen hat Ex-Inhaber Egon Sommer 2015 an Esrom verkauft, der zuvor fast zwei Jahrzehnte für den Landtechnik-Hersteller Strautmann aus Bad Laer tätig gewesen war. Landwirtschaft - das passte, denn das bis dahin wichtigste Produkt der Firma Sommer waren Getreidequetschen, die ab 1970 zunächst als Haferquetschen nur für Pferdehalter hergestellt wurden. Der Name „Haferboy“ für diese Maschinen ist seit 1972 geschützt.

Mehr als 40 000 Getreidequetschen verkauft

Mittlerweile hat das Osnabrücker Unternehmen laut Esrom mehr als 40.000 Getreidequetschen unterschiedlicher Größe verkauft, die von 100 Kilo bis zu fünf bis sechs Tonnen pro Stunde verarbeiten können. Die kleinste Maschine darunter ist der klassische „Haferboy“, die größte der „Grainmaster“, den laut Esrom Lohnunternehmen im mobilen Einsatz für ihre Kunden in der Landwirtschaft zur Futterherstellung bereithalten.

Durch den Quetschvorgang in den Maschinen seiner Firma würden die Getreidekörner besser aufgeschlossen, „so dass die darin enthaltenen Nährstoffe von den Tieren besser aufgenommen werden können“, erklärt Esrom. Damit steigere sich die Ausbeute der Futterration, die Futterkosten könnten dagegen gesenkt werden. Bei Haferquetschen sei Sommer “der Marktführer in Deutschland“, sagt der Firmenchef, der nach eigenen Angaben vom Freizeitreiter bis zum Reitsport-Profi einen breiten Kundenkreis hat. Sogar königliche Gestüte gehören dazu - bis in den arabischen Raum.

Neuer Schub durch „Maltman“

Im Laufe der Zeit wurden die Quetschen weiterentwickelt, um sie bei der Lebensmittelherstellung einzusetzen. Das ist heute zum Beispiel in Bäckereien, etwa bei der Herstellung von Müsli-Riegeln der Fall - oder in Senfmanufakturen. Einen neuen Schub hat das Geschäft bei Sommer nach Esroms Angaben durch die 2015 auf der Nürnberger Brauereimesse Braubeviale erstmals präsentierte Malzschrotmühle bekommen. Diese wird von dem Osnabrücker Hersteller unter dem Namen „Maltman“ vertrieben und mittlerweile in viele Länder exportiert. Das Geschäft mit überwiegend kleineren handwerklichen Brauereien, die Craft-Bier herstellen, sei immer noch stark wachsend, freut sich der Firmenchef. „Die Abwendung von der Massenproduktion bei der Lebensmittelherstellung ist nicht nur populär, sondern hat für uns eine tiefgreifende Bedeutung“, ist sich Esrom sicher.

Nicht zuletzt deshalb erwartet er auch in diesem Jahr einen steigenden Umsatz für sein Maschinenbauunternehmen, dessen Technologie vor allem auf Zwei-Walzen-Mühlen basiert. Wesentlich zu den Erlösen bei Sommer trägt aber auch die Herstellung von Stahlbauteilen für Bau- und Landmaschinenhersteller sowie andere Maschinenbauer aus der Region bei. Der Umsatz mit Getreidequetschen verteilt sich laut Esrom zu je einem Drittel auf Pferdebetriebe, Landwirte und Brauer. Ein kleinerer Teil wird mit Bäckereien, Feinkostmanufakturen und Spirituosendestillerien erzielt. Die Firma Sommer habe in den Jahren seit der Krise 2007/2008 „sehr solide Gewinne gemacht“, fügt der Chef hinzu.

Lob von Veltins und Ostfriesen Bräu

Als namhafter Kunde setzt die Brauerei Veltins im sauerländischen Meschede seit 2015 eine Malzschrotmühle von Sommer in ihrer Versuchsbrauerei ein, um Kleinmengen herzustellen. Laut Unternehmenssprecher Ulrich Biene funktioniert die Anlage gut und liefert Schrot in der gewünscht hohen Qualität. Ähnlich positiv äußert sich Braumeister und Inhaber Rene Krischer vom Unternehmen Ostfriesen Bräu in Großefehn-Bagband, der seit dem Jahr 2000 eine Maschine von Sommer besitzt und damit ein Pionier beim Einsatz einer solchen Mühle im Brauereigewerbe ist. Diese sei zusammen mit dem Hersteller stetig an die Anforderungen seines Betriebes angepasst und nach 16 Jahren generalüberholt worden, berichtet Krischer. „Ein sehr gutes Preis-Leistungs Verhältnis bei sehr robusten Anlagen kennzeichnet die Firma Sommer. Wenn es mal eng wird, ist immer jemand Fachkundiges in dem Betrieb anzutreffen“, weiß Krischer.