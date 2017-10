Osnabrück. Beschäftigungsrekord, volle Staatskassen: Deutschland geht es gut. Leider ist in Hochphasen nur eines sicher: Irgendwann geht es wieder bergab.

Eine geplatzte Immobilienblase, steigende Zinsen als Investitionshemmnis, neue Konflikte – all das wäre - in unterschiedlicher Intensität – Gift für die Konjunktur.

Das Beispiel VW demonstriert nun punktuell: Wenn es in der Wirtschaft nicht mehr rund läuft, hat das in Form von einbrechenden Gewerbesteuereinnahmen ganz schnell spürbare Auswirkungen für die Bürger. Vor allem für diejenigen mit geringem Einkommen. Weil VW betrogen hat, stiegen an wichtigen Produktionsstandorten die Gebühren für Kitas und Friedhöfe, Schulen wurden vorerst nicht saniert und Museen mussten sparen. Das sollte eine Mahnung an die Kommunen sein, von denen es allzu viele selbst in wirtschaftlichen Hochzeiten nicht hinbekommen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Es ist höchste Zeit für mehr Nachhaltigkeit. Und mindestens an den VW-Standorten kann in ein paar Jahrzehnten niemand sagen, er sei nicht gewarnt gewesen.

Wenn es VW nicht ausreichend gelingt, Geld mit der Mobilität der Zukunft zu verdienen, kommt weit mehr auf die Städte zu, als steigende Gebühren. Noch haben die Kommunen Zeit, sich darauf einzustellen.