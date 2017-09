Automobilindustrie Boge erhält Großauftrag von Daimler

Damme/Simmern. Der Automobilzulieferer Boge Rubber & Plastics aus Damme hat einen Großauftrag von Daimler erhalten. Die Rede ist von einem Auftragsvolumen im mittleren dreistelligen Millionenbereich.

Der Zulieferer Boge soll für den Autobauer Daimler Motorlager, Fahrschemellager und Getriebebrücken fertigen. Wie Boge am Freitag weiter mitteilte, erstreckt sich der Großauftrag über mehrere Jahre und hat ein Volumen im mittleren dreistelligen Millionenbereich.

Den Angaben zufolge will Boge die Komponenten an den deutschen Standorten Damme und Simmern sowie im slowakischen Trnava und im chinesischen Qingpu herstellen. Sie sollen in Daimler-Fahrzeugen der Mittel- und Oberklasse verbaut werden.

Der Automobilzulieferer Boge erwirtschaftete nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr einen konsolidierten Umsatz von 763 Millionen Euro. Die Firma mit Zentrale in Damme gehörte zum deutschen ZF-Konzern, ehe sie im Jahr 2014 an die chinesische TMT verkauft wurde.