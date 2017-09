Folgen der Abgas-Affäre Diesel-Rückruf in den USA kostet VW weitere Milliarden

Diesel-Rückruf in den USA kostet VW weitere Milliarden MEC öffnen

Die Aufarbeitung der Abgas-Affäre in den USA kostet den VW-Konzern weitere Milliarden. Foto: dpa

Wolfsburg. Die Aufarbeitung der Abgas-Affäre in den USA kostet den VW-Konzern weitere Milliarden. Das Ergebnis im laufenden Geschäft werden im dritten Quartal mit rund 2,5 Milliarden Euro belastet, teilte der Konzern am Freitag in Wolfsburg mit.