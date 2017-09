Altkanzler kandidiert heute Wird Schröder Rosneft-Chefaufseher?

St. Petersburg. Beim russischen Gasriesen Gazprom ist Gerhard Schröder seit Langem aktiv. Das hat ihm oft Kritik eingetragen. Doch nun ruft ihn der Kreml auch zu Rosneft. Der Ölkonzern steht auf der EU-Sanktionsliste. Unterdessen rückt der Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream2 offenbar näher.

Altbundeskanzler Gerhard Schröder kandidiert heute trotz öffentlicher Kritik in Deutschland für den Aufsichtsrat des größten russischen Ölkonzerns Rosneft. Russischen Medienberichten zufolge soll der ehemalige SPD-Politiker sogar die Leitung des Gremiums übernehmen. Bei der Aktionärsversammlung in St. Petersburg gilt Schröders Wahl als sicher, weil er von der russischen Regierung, dem Mehrheitsaktionär von Rosneft, nominiert worden ist. Der Konzern steht wegen des russischen Militäreinsatzes in der Ostukraine seit Herbst 2014 auf der EU-Sanktionsliste.

Heftige Kritik im Bundestagswahlkampf

Die Personalie hatte Schröder wie auch der SPD im Bundestagswahlkampf heftige Kritik eingetragen. Der SPD-Parteichef und Kanzlerkandidat Martin Schulz distanzierte sich vom Altkanzler, ohne dessen Entscheidung allerdings beeinflussen zu können. Schröder selbst argumentierte mehrfach, das Engagement sei seine Privatsache. Er könne auf dem Posten aber dazu beitragen, das gespannte Verhältnis zwischen Deutschland und Russland zu verbessern.

Schröder war schon als Kanzler mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin befreundet. Nach Schröders Abwahl 2005 heuerte er beim staatlichen russischen Gasriesen Gazprom an. Für diesen führte er den Aktionärsausschuss der Ostsee-Gasleitung Nord Stream 1, beim Projekt Nord Stream 2 leitet er seit 2016 den Verwaltungsrat.

Größter Ölkonzern des Landes

Bei Rosneft würde er formal die Aufsicht über Vorstandschef Igor Setschin führen, der auch ein enger Weggefährte Putins ist und als einer der mächtigsten Männer Russlands gilt. Setschin hat Rosneft mit rüden Methoden zum größten Ölkonzern des Landes gemacht. Der Kreml nutzt Rosneft wie Gazprom als verlängerten Arm seiner Außenpolitik.

In Russland wird die Personalie positiv gesehen. „Meines Erachtens ist Schröders Kandidatur ein sehr bedeutsames Ereignis und für den Markt positiv“, sagte Energieminister Alexander Nowak der Zeitung „Die Welt“. Der Altkanzler trete „für eine konsequente Wiederherstellung und Entwicklung der Beziehungen zwischen Russland und Europa beziehungsweise Russland und Deutschland“ ein.

Die Gazprom-Tochter Nord Stream 2 errang derweil einen Punktsieg auf dem Weg zum Bau ihrer neuen Ostsee-Pipeline von Russland nach Deutschland. Eine Analyse von EU-Juristen sieht keine rechtliche Grundlage für den Plan der EU-Kommission, zunächst mit Russland über den Betrieb der Gasleitung zu verhandeln.

EU-Kommission ohne Kompetenzen

Das Gutachten wurde für eine Expertenrunde in Brüssel am Donnerstag erstellt. Darin heißt es den Informationen zufolge, die EU-Kommission habe keine Kompetenzen für Verhandlungen über die Anlage, die außerhalb des EU-Gebiets liegt.

Nord Stream 2 soll ab dem kommenden Jahr neben der bereits existierenden Leitung Nord Stream 1 durch die Ostsee verlegt werden und 2019 in Betrieb gehen. Mehrere östliche EU-Länder lehnen das von Deutschland unterstützte Projekt kategorisch ab. Auch die EU-Kommission hat Bedenken, weil mit der Leitung noch mehr Gas aus Russland kommen könnte - einem Land, das seit der Ukraine-Krise 2014 mit EU-Sanktionen belegt wird.

Mandat wird unwahrscheinlicher

Die Kommission hatte die EU-Staaten um ein Mandat gebeten, mit Russland verhandeln zu dürfen. Darüber sprachen Experten der Länder am Donnerstag. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, doch wird ein Mandat mit dem Gutachten unwahrscheinlicher. Für den 12. Oktober ist eine weitere Expertenrunde geplant.

Die Kommission erklärte auf Anfrage nur, man werde die Analyse des juristischen Diensts des Rats - der Vertretung der EU-Mitgliedsländer – genau prüfen. „Wir haben unsere Position sehr klar gemacht und haben keinen weiteren Kommentar zur Einschätzung des juristischen Diensts des Rats“, meinte eine Sprecherin.