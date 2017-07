Komplett selbstfahrend Tesla-Chef schickt günstigeres Model 3 ins Rennen

Tesla-Chef Elon Musk spricht auf dem Fabrikgelände in Fremont bei der Übergabe der ersten Wagen des Model 3. Foto: Andrej Sokolow

Fremont. Mit seinem ersten günstigeren Wagen Model 3 will Tesla auch die Autokäufer außerhalb der Luxus-Nische ansprechen. Dabei will der Elektroauto-Hersteller auch Roboterwagen-Funktionen in den Massenmarkt bringen.