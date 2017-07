Bahn sagt Flugzeug Kampf an In vier Zugstunden von Berlin nach München

Bahnvorstand Ronald Pofalla stellte die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke als „Meisterleistung“ der Ingenieure vor. Foto: imago/Christian Ditsch

Berlin. Vom 10. Dezember an können Zugreisende in nur vier Stunden von Berlin nach München fahren. Das sei eine Ansage an die Wettbewerber im Flugverkehr, sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in Berlin. Die Bahn sei „mit Abstand das beste Verkehrsmittel auf dieser Strecke.