Osnabrück. Ungewöhnlich scharf hat Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) beim Treffen mit der Autobranche die Beziehung zwischen der Politik und den Herstellern kritisiert ist. Dass diese sehr eng ist, kann man aber nicht nur den Autobauern anlasten, findet unsere Kommentatorin.

Wer will es den deutschen Autobauern verdenken, dass sie an den Mythos der eigenen Unbesiegbarkeit glauben? Die ganze Welt kauft Karossen „Made in Germany“ und ihr Gehalt ist nicht von dieser Welt. Die Autobauer dürfen sich also mit Blick auf die Arbeitsplätze, die Wertschöpfung und ihre herausgehobene Stellung in der deutschen Wirtschaft für mindestens so systemrelevant halten wie die Banken.

An dieser Hybris ändert auch die wenig überraschende Verwicklung Porsches in die Abgasmanipulationen nichts.

Auch die Kritik von Ministerin Hendricks an „Missständen im Management“ ist nicht mehr als ein lästiger Eintrag ins Klassenbuch. Ihr berechtigter Tadel, wonach der Staat es in der Vergangenheit zu häufig an Distanz zur Automobilindustrie hat mangeln lassen“, dürfte an den Managern abperlen wie der Regen am Autolack. Was man ihnen ebenfalls schwer verdenken kann, denn die politische Führung des Landes schmückt sich gerne mit den Auto-Vorständen. . Da passt es ins unschöne Bild, dass ein ehemaliger Bundesverkehrsminister geschmeidig und für viel Geld auf den Posten des Chef-Lobbyisten der Autoindustrie wechseln kann und ein anderer für ebenfalls viel Geld auf einem Vorstandssessel der Deutschen Bahn landet.

Eine weitere Kontrollbehörde, wie Hendricks sie fordert, wird also nicht helfen. Helfen wird nur, wenn die Politik auf Distanz geht. Und zwar mit Vollgas.