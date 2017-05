Spezialbehälter aus Schüttorf Utz macht Kisten für Kabel, Kolben und Koteletts

Schüttorf. Seit 46 Jahren produziert die Schweizer Utz-Gruppe in Schüttorf Kunststoffbehälter. Paradedisziplin des Unternehmens sind individuell zugeschnittene Behältersysteme für Unternehmen. Mehr als 30.000 Tonnen Kunststoffgranulat werden jährlich in Schüttorf verarbeitet.

Wer sich der Stadt Schüttorf von Nordosten her nähert, sieht schon von Weitem eine silberglänzende Batterie hoher Silotürme. Wie eine Landmarke überragen sie das jüngst auf 170000 Quadratmeter angewachsene Firmenareal der Georg Utz GmbH. Der Kreisverkehr direkt davor trägt den Namen des Schweizer Firmengründers: Georg Utz. Auf einer Säule im Mittelpunkt des Rondells balanciert ein großer Kunststoffbehälter. Damit ist auf einen Blick klar, womit das Unternehmen äußerst erfolgreich sein Geld verdient.

Als Hersteller von Lager- und Transportbehältern, Paletten, Werkstückträgern und technischen Teilen aus wiederverwertbarem Kunststoff beliefert Utz von Schüttorf aus vor allem die Automobil- und die Elektroindustrie, den Handel und die Logistikbranche. Markt- und Innovationsführer ist Utz mit seinen preisgekrönten Behältern für die Lebensmittel- und insbesondere die Fleischindustrie.

Werke in Europa, den USA, China und Mexiko

Mehr als 2000 verschiedene Standardprodukte führt der dicke Angebotskatalog auf. „Darüber hinaus verstehen wir uns als ,Lösungsfinder‘, die möglichst jeden von unserem Standardprogramm abweichenden Kundenwunsch erfüllen“, betont Geschäftsführer Rüdiger Köhler, der Chef von rund 520 Mitarbeitenden ist. „Wir tüfteln so lange, bis wir dem Kunden ein für ihn optimales Produkt bieten können.“ Das scheint gut zu funktionieren, denn die 5000 sogenannten „Kundenlösungen“ machen 70 Prozent der Produktion aus.

Flexibilität zieht sich wie ein roter Faden durch die Unternehmensgeschichte. 1971 am Standort gegründet, gehört die Schüttorfer Firma zur Utz-Gruppe, die sich nach wie vor in Familienbesitz befindet und in Form einer Holding in Bremgarten (Schweiz) ansässig ist. Seit den 1990er-Jahren hat der Standort Schüttorf „Geschwister“ in aller Welt. Inzwischen gibt es Utz-Produktionsstandorte in Großbritannien, Frankreich, Polen, in den USA, in China und Mexiko.

50 Prozent des Gruppenumsatzes in Schüttorf

Die Gruppe wächst seit Jahren. Schüttorf als größtes Glied der Kette spielt dabei eine wichtige Rolle. In der Grafschaft Bentheim werden rund 50 Prozent des Gesamtumsatzes der Utz-Gruppe erwirtschaftet. „Wir blicken in Schüttorf auf ein sehr gutes Jahr 2016 zurück“, berichtet Rüdiger Köhler. Für das vorletzte Jahr ist die Statistik ausgewertet: 2015 betrug der Bruttoumsatz 116 Millionen Euro. 9,6 Millionen Euro wurden an diesem Standort investiert.

„Jetzt haben wir uns die Steigerung der Effizienz vorgenommen“, sagt Köhler, „wir treiben die Digitalisierung in Technik und Verwaltung voran.“ Jüngstes Kind: ein Online-Shop für Firmenkunden. Unser besonderes Augenmerk richten wir darauf, unsere Mitarbeitenden in die Veränderungsprozesse einzubeziehen.“ Auf dem Feld der Automatisierung ist man schon gut vorangekommen, was sich unter anderem an den Elektrostaplern zeigt, die führerlos und GPS-gesteuert die fertigen Behälter zwischen Maschinen und Lägern transportieren. Sie haben viel zu tun, denn in den sechs Produktionshallen werkeln 49 Spritzgießmaschinen und 24 Thermoformmaschinen. 30400 Tonnen Kunststoffgranulat (zum Teil in einem speziellen Betriebsbereich recycelt) werden zu Behältern, Falt- und Klappboxen, Werkzeugträgern, Blistern, Paletten, Klein- und Großladungsträgern in vielen verschiedenen Farben verarbeitet.

Briefbehälter für die Deutsche Post

Zu den „Spezialitäten“ zählen abschließbare „Koffer“, tablettartige Konstruktionen, Waschkörbe, Registerboxen, Behälter aus durchsichtigem Material, aber auch Transportroller und die wohlbekannten gelben Briefbehälter der Post. Technische Kunststoffteile der unterschiedlichsten Art werden für die Solar- und Elektrobranche, fürs Baugewerbe, für Hausgerätehersteller und den Apparatebau gefertigt.

Utz produziert für die Lebensmittelindustrie hygienische und robuste Behälter und Boxen, Lattenkisten für Obst- und Gemüse, Brot-, Fleisch- und Fischbehälter, Isolierboxen, ja sogar Behälter für die Käsereifung.

Nachhaltigkeitsberichte und soziales Engagement

Zukunftsorientiert wie in der Technik will Utz auch in seinem Bemühen um Nachhaltigkeit sein. Geschäftsführer Köhler sagt, Ökologie sei im Leitbild der Firma verankert. Unter anderem sei Kunststoff-Recycling selbstverständlich. Nachhaltigkeitsberichte dokumentieren das Erreichte.

Die Investitionen der Firma sichern laut Rüdiger Köhler die Zukunft des Standorts Schüttorf. Die Treue zur Region unterstreicht Utz auch mit sozialem Engagement. So werden aus dem Budget der Geschäftsführung unter anderem Kindergärten und die Deutsche Knochenmark-Spenderdatei gesponsert. Um die Inklusion von Menschen mit Behinderung zu fördern, arbeitet Utz mit der gemeinnützigen Organisation Lebenshilfe zusammen. Köhler: „Wir vergeben nicht nur Aufträge an die Lebenshilfe, sondern bieten einigen der dort Betreuten Arbeitsplätze hier bei uns.“

