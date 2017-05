Börse in Frankfurt Lethargie im Dax hält an

Frankfurt/Main. Der Dax kommt weiter kaum von der Stelle: Der deutsche Leitindex stand gegen Mittag 0,04 Prozent im Plus bei 12 633,50 Punkten.

Damit setzt sich der lethargische Handel der vergangenen Tage fort. Auch der MDax konnte seinen am Morgen erreichten neuen Rekord bei 25 342,61 Zählern nicht verteidigen.

Nach der jüngsten Rally und dem Rekordhoch im Dax ist dessen Schwung inzwischen weitgehend verpufft. Seit Mitte des Monats tritt der deutsche Leitindex rund 200 Punkte unter seinem Spitzenwert auf der Stelle. Börsianern fehlen derzeit die Gründe für weiter steigende Kurse.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen fiel bis zum Mittag wieder klar hinter seinen neuen Rekord zurück - zuletzt betrug das Plus noch 0,07 Prozent auf 25 300,90 Punkte. Etwas besser lief es für den Technologiewerte-Index TecDax - er knüpfte an seinen seit Monaten nahezu ungebrochenen Aufwärtstrend an und legte um 0,35 Prozent auf 2283,78 Punkte zu.

In Europa ging es dagegen abwärts: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,35 Prozent auf 3566,44 Punkte ein. Hier belasteten unter anderem die schwachen Bankenwerte, nachdem die Analysten der Deutschen Bank Anlegern empfohlen hatten, die Branche im Portfolio unterzugewichten.

Im Dax erwischte es daraufhin ausgerechnet die Deutsche-Bank-Aktien am deutlichsten - sie gaben um rund 1 Prozent am Index-Ende nach. Commerzbank-Papiere verloren moderat.

Angeführt wurde die Riege der 30 Top-Werte von den Aktien der Deutsche Börse, die mit mehr als 1 Prozent Kursplus von einer positiven Studie der Schweizer Großbank UBS profitierten.