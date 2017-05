Börse in Frankfurt Dax kämpft um jeden Punkt

Frankfurt/Main. Nach seinem zuletzt recht lustlosen Lauf fehlen dem deutschen Aktienmarkt weiter frische Impulse. Der Dax ringt um jeden Punkt.

Der Leitindex stand gegen Mittag mit 0,07 Prozent im hauchdünnen Plus bei 12.611,27 Punkten. Weil die wichtigen Börsen in London und New York wegen Feiertagen geschlossen blieben, fehlte auch von dort Rückenwind. Dennoch schaffte der Mittelwerte-Index MDax einen Rekord bei 25.263 Punkten. Zuletzt stand er mit 0,19 Prozent im Plus bei 25.256,91 Zählern.

Ohne klare Richtung zeigte sich der Technologiewerte-Index TecDax, er trat mit minus 0,06 Prozent bei 2274,02 Punkten nahezu auf der Stelle. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam nicht vom Fleck. Anleger mussten sich noch gedulden, denn die wichtigsten Ereignisse dieser Woche finden erst in den kommenden Tagen statt - etwa mit dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der vor allem wegen der weiteren Geldpolitik der US-Notenbank Fed bedeutend ist.

Am Montagnachmittag richten sich die Blicke dann auf die Europäische Zentralbank (EZB), wenn deren Chef Mario Draghi sich den Fragen der Abgeordneten des Europaparlaments stellt. „Die Spekulationen halten sich hartnäckig darüber, dass Draghi die Geldpolitik schneller normalisieren wird“, sagte Experte Jochen Stanzl. Bei den Unternehmen war die Nachrichtenlage zum Wochenstart eher dürftig.