Stevia-Flop-Getränk Warum die grüne Coca-Cola Life immer mehr verschwindet

Osnabrück. Sie sollte dem Coca-Cola-Konzern ein gesünderes Image verschaffen, ist aber gescheitert: die Coca-Cola Life. Nun wird der Verkauf des Getränks in einigen Ländern eingestellt.

18 Würfel Zucker. Soviel enthält ein halber Liter normale Coca-Cola. Die braune Brause ist eine wahre Kalorienbombe. Wohl auch deshalb klang es 2013 so verführerisch, dass der Konzern aus den USA ein neues Getränk testet, das gesünder sei. Coca-Cola Life hieß der Zaubertrank, der Wellness irgendwie mit Naturschutz vereinen sollte – wobei Letzteres allein durch das grüne Etikett suggeriert wurde.

Doch die Hoffnungen, mit dem Produkt eine neue Zielgruppe anzusprechen, erfüllten sich nicht. Wie das „Handelsblatt“ schreibt, wird das Getränk in Australien und Großbritannien komplett eingestampft. In Deutschland wird es Coca-Cola-Life lediglich noch in Supermärkten geben, jedoch nicht mehr an Kiosken oder in Restaurants.

Coca-Cola Life: Geschichte eines Flops

Statt des herkömmlichen Zuckers im Klassiker oder den Süßstoffen in den „Light“- und „Zero“-Varianten, setzte der Konzern bei „Coca-Cola Life“ auf den pflanzlichen Süßstoff Stevia. Dieser wird aus der Stevia-Pflanze (Stevia rebaudiana) gewonnen, die auch als Honigpflanze bekannt ist.

Die Haken: Kalorien und Geschmack

Das klang erst einmal gut, hatte allerdings zwei große Haken: Zum einen verfügen Getränke mit Stevia-Anteil immer noch über einen immensen Zuckeranteil. Anfangs enthielt die Coca-Cola Life nur etwa ein Drittel weniger Zucker als die klassische rote Variante. Das war viel, doch angesprochen werden sollten ja auch Menschen, die ein Unbehagen gegenüber den künstlichen Süßstoffen in den Light-Varianten verspüren.

Neue Rezeptur 2016

Das merkte auch der Coca-Cola-Konzern, der 2016 die Rezeptur änderte: Seitdem hatte das Getränk 50 Prozent weniger Kalorien als normale Cola.

Doch ein weiterer, und wohl auch kaufentscheidender Kritikpunkt blieb bestehen: der Geschmack. In einem Test unserer Redaktion wurde über das 2015 in Deutschland eingeführten Getränk folgendermaßen geurteilt: „Die grüne Cola ist verdammt süß und auch der Nachgeschmack ist etwas gewöhnungsbedürftig.“ Der Grund: Stevia schmeckt ein wenig nach Lakritz.

Coca-Cola reagiert auf die enttäuschenden Absatzzahlen und die veränderte Rezeptur nun konsequent: Life wird es in Australien und Großbritannien nicht mehr geben, das Getränk wird dort stattdessen als „Coca-Cola with Stevia“ verkauft.