Interview zu Kritik, Tierwohl und Veggie Wiesenhof-Chef Wesjohann: Wer Tiere quält, muss raus

Osnabrück. Geflügelfleisch-Boom, Tierwohl und Veggie-Produkte: Im Interview äußert sich Wiesenhof-Chef Peter Wesjohann zu aktuellen Entwicklungen und Trend. Und er sagt: „Sie können sich besser in unserer Brüterei operieren lassen als in einem deutschen Krankenhaus!“

Wesjohann hat im Interview die Fortschritte in der Tierhaltung betont. Er verwies darauf, dass noch in den 1960er Jahren jedes zweite Masthuhn vorzeitig im Stall gestorben sei, heute seien es nur noch zwei bis drei Prozent der Tiere. Gerade im Bereich Hygiene seien enorme Fortschritte gemacht worden. Wesjohann: „Ich sage: Sie können sich besser in unserer Brüterei operieren lassen als in einem deutschen Krankenhaus!“ Zudem wandte er sich gegen Bestrebungen in der Politik, Lebensmittelherstellern die Produktbezeichnung Veggie-Wurst oder -Schnitzel zu untersagen. Wiesenhof produziert ebenfalls Fleischersatzprodukte. Wesjohann: „Sollen wir solche Produkte künftig als ,Tofu-Klotz‘ verkaufen? Das wird marketingtechnisch schwer.“

Lesen Sie das Interview im Wortlaut:

Herr Wesjohann, die Deutschen essen zwar insgesamt weniger Fleisch, der Geflügelfleischkonsum steigt aber deutlich – binnen eines Jahres um 500 Gramm pro Kopf. Goldene Zeiten für den Marktführer Wiesenhof

Natürlich freut uns diese Entwicklung. Wir arbeiten in einem wachsenden Markt. Das eröffnet Chancen. Das Wachstum ist aber ungleich verteilt: Es wird mehr Hähnchen gegessen. Puten oder Enten profitieren von der gestiegenen Nachfrage nicht.

Hat Geflügel das Potenzial, dem Schweinefleisch in Deutschland den Rang abzulaufen?

Ich glaube nicht, dass ich das erleben werde. Da muss man schon in Generationen denken. Deutschland ist ein traditionelles Schweinefleischesserland. Aber zweifelsohne: Der Trend zum Geflügelfleisch wird weitergehen. Es passt einfach besser zum Zeitgeist, weil es fettarm ist und sich schnell und unkompliziert zubereiten lässt.

Trotz der steigenden Nachfrage steht auch die Geflügelbranche in der Dauerkritik…

Wir haben extrem hohe Standards in Deutschland. So hohe, dass deutsche Produzenten auf dem Weltmarkt und zum Teil selbst innerhalb der Europäischen Union nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das übersehen unsere Kritiker scheinbar. Und auch die Fortschritte, die wir erzielt haben: In den 60er Jahren sind beispielsweise fast 50 Prozent der Tiere im Stall gestorben. Heute überleben im Schnitt zwei bis drei Prozent der Tiere die Mastperiode nicht – und das, obwohl sie mittlerweile in größeren Einheiten gehalten werden. Die Fortschritte beim Thema Hygiene sind enorm. Ich sage: Sie können sich besser in unserer Brüterei operieren lassen als in einem deutschen Krankenhaus!

Und trotzdem gibt es immer wieder Berichte über Missstände gerade in Ställen – auch aus Betrieben im Umfeld Ihres Unternehmens.

Wir haben fast 7000 Mitarbeiter und arbeiten mit rund 1000 selbstständigen Landwirten zusammen. Bei aller Kontrolle und aller Sorgfalt sind nie einzelne Fehler ausgeschlossen. Aber wenn Fehler passieren, müssen diese abgestellt werden. Wenn jemand Tiere schlecht behandelt oder sie quält, dann muss er raus. Diese Konsequenz ist wichtig.

Kommt das tatsächlich vor?

Ja, in Einzelfällen hin und wieder in den vergangenen Jahren. Auch ohne mediale Öffentlichkeit. Wenn jemand bei internen oder externen Kontrollen schwerwiegend versagt, dann kann er nicht mehr unser Partner sein. Bei schwerwiegenden Missständen gibt es keine zweite Meinung. Dann kommt es zur Trennung. Wenn der Tierhalter dann woanders unterkommt, liegt das nicht in unserer Macht.

Ein Argument gegen höhere Haltungsstandards sind die mangelnden Erlöschancen. Stimmt das?

Wir vermarkten mittlerweile 1,5 Millionen Tiere pro Woche in unterschiedlichen Tierwohlkonzepten. Angefangen bei der Brancheninitiative Tierwohl, weiter über die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tierschutzbund bei unserem Privathof-Geflügel bis hin zu Angeboten in den Niederlanden und der Schweiz. Insgesamt macht das knapp ein Drittel unserer deutschen Produktion aus. Auch höherpreisige Produkte haben ihren Markt. Eine Nische zwar, die aber von den jeweiligen Kunden- und Verbrauchergruppen honoriert wird . Wir haben allerdings gelernt, dass es Schmerzgrenzen beim Preis gibt: Unser Weidehähnchen-Angebot hat sich beispielsweise nicht durchgesetzt. Das Produkt war doppelt so teuer wie das Hähnchen aus konventioneller Haltung. Dafür ist bislang keine ausreichende Nachfrage da, obwohl die Tierwohlstandards sehr hoch sind. Und wir dürfen nicht vergessen, dass vielen Menschen das Geld fehlt, um mehr auszugeben. Wir müssen jedem ein Angebot machen können.

Der Bundeslandwirtschaftsminister arbeitet am staatlichen Tierwohllabel. Los geht’s mit den Schweinen. Was ist mit Geflügel?

Eins vorweg: Beim Thema Haltungsbedingungen ist die Geflügelbranche weiter als die Schweinehaltung. Wir wissen, dass nach dem Schweinefleisch auch für das Geflügelfleisch ein staatliches Label entstehen soll. Derzeit liegt unser Fokus aber auf der Brancheninitiative Tierwohl. Hier steht nicht nur ein Kriterienkatalog fest, der Haltungsbedingungen verbessert. Es ist auch sichergestellt, dass der höhere Aufwand der Landwirte honoriert wird. In diesem Fall durch einen Fonds. Diese Frage ist beispielsweise beim staatlichen Label ungeklärt.

Wird es sich denn durchsetzen, zumal es freiwillig ist?

Es dürfte zumindest eine Herausforderung werden. Wünschenswert wären europaweit einheitliche Haltungsstandards. Schon jetzt ist es in den meisten EU-Mitgliedsstaaten in Hähnchenställen voller als in deutschen Betrieben. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Einheitliche Standards kombiniert mit einem verpflichtenden Label, das auch über die Herkunft des Fleisches Auskunft gibt – das wäre etwas! Aber ich bin Realist genug um zu erkennen, dass sich das bei den vielen unterschiedlichen Interessen in Europa nicht so zügig umsetzen lässt.

Vor etwas mehr als einem Jahr ist Ihr Schlachthof in Lohne abgebrannt. Wie geht’s weiter?

Wir sind am Wiederaufbau dran. Das hat uns ganz schön getroffen, ein richtiger Schock, zumal wir ja wenige Monate davor einen Brand in Bayern hatten. Hätten unsere Mitarbeiter nicht so zusammengehalten und angepackt, hätten wir Bogen nicht so schnell wiederaufbauen können und in Lohne sind wir auch auf einem guten Weg. Dafür bin ich meinen Mitarbeitern sehr dankbar und auch stolz, sie haben hier wirklich außergewöhnliches geleistet! In Lohne gehe ich davon aus, dass wir im ersten Quartal 2018 wieder schlachten. Zunächst mit nur einer Schlachtlinie mit einer Kapazität von 220.000 Tieren pro Woche. Durch die Brände haben wir gerade im Exportbereich Kunden verloren. Das wird noch einige Zeit dauern, bis wir die Märkte wieder erschlossen haben. Mittelfristig ist das Ziel aber, zurück zu alter Stärke zu kommen. (Anm. d. Red.: eine wöchentliche Kapazität von 432.000 Tieren)

An Ostern 2016 zerstörte ein Großfeuer weite Teile der Wiesenhof-Produktion in Lohne. Foto: dpa

Sie bieten auch Veggie-Produkte an. Lohnt sich das für Sie?

Lassen Sie es mich so sagen: Ein schönes Zusatzgeschäft für uns, mit dem wir auch Geld verdienen. Mit einzelnen Produkten wie einer Veggie-Bratwurst oder einer veganen Geflügelfleischwurst sind wir sehr erfolgreich. Aber klar ist auch: Veggie-Produkte sind eine Nische. Ich gehe davon aus, dass sich damit fünf Prozent des Wurstmarktes in Deutschland abdecken lassen.

Clemens Tönnies hält den Markt für gesättigt und will nicht einsteigen…

Ich kann gut damit leben, wenn er nicht einsteigt. Wir sind jedenfalls froh, dass wir den Schritt gemacht haben.

Aus den Reihen der CDU/CSU gibt es Bestrebungen, dass vegane oder vegetarische Produkte nicht länger Wurst oder Fleisch genannt werden dürfen…

Das Ganze sollte man doch etwas ideologiefreier betrachten – auch seitens der Politik. Der Verbraucher ist klug genug zu erkennen, dass ein Produkt kein Fleisch enthält, wenn Veggie- oder Vegan- davor steht. Sollen wir solche Produkte künftig als „Tofu-Klotz“ verkaufen? Das wird marketingtechnisch schwer. Für mich ist das jedenfalls kein Thema, und ich denke, der Verbraucher sieht das auch so.

Wissenschaftler und wohlhabende Investoren arbeiten am Fleisch aus der Petrischale. Macht Ihnen das Angst?

Nein, genau so wenig wie ein vermeintlicher Vegan-Trend. Ich kann mir vorstellen, dass derartiges Fleisch einen gewissen Marktanteil erreicht, aber es wird den Markt wohl nicht komplett umkrempeln. Wir beobachten das, um entsprechende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Ich schließe da nichts aus. Gut möglich, dass wir irgendwann einmal ein Forschungslabor statt eines Schlachthofs bauen. Irgendwann.