Graffiti, Diebstähle, Sachbeschädigung Tatort Bahn: Mehr als 100.000 Straftaten registriert

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn reinigt einen mit Graffiti besprühten Waggon. Die Schmierereien zählen als Sachbeschädigung. Mehr als 100.000 Straftaten in und an Bahnhöfen, Zügen und Bahnanlagen hat die Bundespolizei 2016 registriert. Foto: dpa

Osnabrück. Tatort Bahn: Die Bundespolizei hat im vergangenen Jahr mehr als Hunderttausend Straftaten in Zügen, in Bahnhöfen und an Bahnanlagen registriert. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor.