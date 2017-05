Oldenburgische Landesbank Gute Geschäfte, aber Kritik an Prämie für Vorstand bei der OLB

Oldenburg . Nach wie vor findet die Allianz keinen Käufer für ihre OLB-Anteile. Dafür ist bereits klar, wie viel Geld der Versicherer den Vorständen zahlt. Das sorgt für Unmut.

Oldenburg. Die zwei wichtigsten Mitteilungen für die Aktionäre verkündete der Vorstandsvorsitzende der Oldenburgischen Landesbank (OLB) gleich zu Beginn der Hauptversammlung: Zur Absicht des Großaktionärs Allianz, sein OLB-Paket zu verkaufen, „kann ich keine Neuigkeiten mitteilen“, so Patrick Tessmann. Aber: „Es gibt wieder Spargel.“ Und dieses traditionelle Spargelessen ließen sich die rund 700 Aktionäre nach der Hauptversammlung auch schmecken.

Auch wenn die Allianz rund acht Monate nach der Ankündigung noch immer keinen Käufer für ihr OLB-Paket (Anteil: 90,2 Prozent) präsentieren konnte – das Thema stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung: Für teils heftige Kritik sorgte ein Beschluss des Aufsichtsrats, wonach die Allianz dem vierköpfigen OLB-Vorstand in den Jahren 2016 bis 2018 neben dem Gehalt eine zusätzliche Transaktionsprämie von knapp 2,6 Millionen Euro zahlt für vorbereitende und begleitende Arbeiten zum Verkaufsprozess. OLB-Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Schwarz, bis 2012 Finanzvorstand der Allianz, wollte auch auf mehrfache Nachfrage nicht sagen, ob dieser Beschluss einstimmig gefasst wurde. Mehrere Aktionäre sahen hierdurch den Vorstand in einem Interessenkonflikt. „Der Vorstand lässt sich von einem Aktionär für dessen Interessen zum Handlanger machen“, so Rechtsanwalt und Notar Adolf Fugger. Er stellte den Vorwurf der Bestechung in den Raum, „zumindest moralisch“, und nannte die Prämie „einen Skandal“.

Marktübliche Höhe

Aufsichtsrats-Chef Schwarz verwahrte sich gegen die Wortwahl. Eine Transaktionsprämie für den Vorstand bei Anteilsverkäufen sei gängig und die von der Allianz gewählte Höhe „marktüblich“. Nicht nur die Allianz, sondern auch die OLB hätten ein Interesse daran, dass der Anteilsverkauf in einem „geordneten Prozess abläuft“. Die Frage des Interessenkonflikts sei „eingehend geprüft worden“. Im Übrigen würden auch andere OLB-Mitarbeiter von der Allianz für Mehrarbeiten durch den Verkaufsprozess separat eine Bezahlung erhalten.

Kritik übten einige Aktionäre auch an der Entwicklung des Aktienkurses und der Dividende. Für die Entwicklung der Regionalbank im Jahr 2016 gab es hingegen viel Lob für den Vorstand. OLB-Chef Tessmann hatte zuvor von einem guten Kreditgeschäft und einer Steigerung des Gewinns vor Steuern um 58 Prozent auf 54,3 Millionen Euro und einer Erhöhung der Gesamtdividende von 25 auf 35 Cent berichten können. Wegen des Wegfalls von Sondereffekten sei für 2017 mit „einem moderaten Rückgang des Gewinns“ zu rechnen.

Mit der erdrückenden Mehrheit der Allianz stimmte die Hauptversammlung schließlich allen Punkten der Tagesordnung zu, auch einer umstrittenen Satzungsänderung zur Transaktionsprämie. Vor dem Hintergrund der Unsicherheit über einen neuen Großaktionär äußerte Markus Neumann von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger unter dem Beifall vieler Aktionäre die Hoffnung, dass „die Allianz zur Vernunft kommt und die OLB nicht verkauft“.