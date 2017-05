Fleischexport aus Niedersachsen Der Fleischindustrie droht eine Brexit-Delle

Braunschweig/Osnabrück. Der Weg des emsländischen Schweinebauchs nach Großbritannien könnte beschwerlicher werden. Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU drohen dem Fleischverarbeiter Weidemark in Sögel britische Einfuhrzölle und bürokratische Hürden. Das Vereinigte Königreich ist der ideale Markt für diese Ware - Frühstücks-Bacon ist dort begehrt. Doch mit dem Brexit zieht Ärger auf.

Die britisch-europäische Scheidung könnte deutsche Fleisch- und Milchproduzenten spürbar Umsatz kosten. Eine Studie des Thünen-Instituts für Marktanalyse in Braunschweig sagt Deutschland im schlimmsten Fall ein Abschmelzen seines Agrarhandelsüberschusses mit Großbritannien um bis zu 700 Millionen Euro voraus. Vor allem die Schweine- und Geflügelfleischproduzenten sowie die Milchindustrie drohe der Brexit zu treffen, heißt es in der Studie der Braunschweiger Agrarmarktexperten. Das Handelsvolumen nähme nach ihren Berechnungen so deutlich ab, dass der Gesamtproduktionswert von Schweine- und Geflügelfleisch in Deutschland um mehr als zwei Prozent, der von Milchprodukten um mehr als ein Prozent sinken würde. (Lesen Sie hier weitere Beiträge aus der noz.de-Serie „Zukunft Agrar“.)

Szenario für den schlimmsten Fall

„Deutschland hat intensive Agrarhandelsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich“, sagt Martin Banse, der die Untersuchung des Thünen-Instituts geleitet hat. „Und wir exportieren besonders viel aus Nordwestdeutschland.“ Bei Fleisch und Milch seien deutliche Brexit-Effekte zu erwarten, Niedersachsen wäre überdurchschnittlich betroffen, sagt Banse. Besonders heikel könne es werden, falls die britischen Importeure nach dem Brexit dauerhaft auf die Produzentenländer USA, Kanada und Brasilien auswichen.

Allerdings, schränkt der Wissenschaftler ein, gelte das Negativszenario nur für den schlimmsten Fall eines harten, kompromisslosen Brexit. Für wahrscheinlicher hält Banse, dass die EU und Großbritannien gegenseitige Zugeständnisse aushandeln, die den Export für deutsche Produzenten weiterhin lohnend machen. Für die deutsche Landwirtschaft insgesamt schätzt er die Brexit-Folgen als eher gering ein.

Großbritannien stark abhängig vom Import

Das Vereinigte Königreich ist bei Agrarprodukten so importabhängig wie kein zweites Land in der EU. Deutschlands Agrarhandelsüberschuss mit Großbritannien ist in den vergangenen 14 Jahren um das Zweieinhalbfache angestiegen – bei Fleischprodukten auf 600 Millionen Euro. Die Fleischexporte nach Großbritannien nahmen pro Jahr um sieben Prozent zu.

Beträchtlichen Anteil daran dürfte der Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück haben, Deutschlands größter Schlachtbetrieb für Schweine. Zahlen zu seinem Großbritannien-Geschäft gibt das Unternehmen nicht heraus, aber: „Es ist für uns natürlich ein wichtiger Markt“, sagt Unternehmenssprecher André Vielstädte. Die Hälfte von Tönnies’ Produktion wird exportiert, das meiste davon in die EU. Fleischteile, die in Deutschland wenige Abnehmer finden, nimmt teils der britische Markt auf. Bauchfleisch unter anderem aus dem Tönnies- Standort Sögel wird zu englischem Bacon. Das Vereinigte Königreich ist der ideale Markt für diese Ware – Frühstücksspeck ist dort heiß begehrt.

Unwägbarkeiten für Tönnies-Konzern

Tönnies werde die Brexit-Verhandlungen sehr intensiv beobachten, sagt Vielstädte. Er sei zuversichtlich, dass das Unternehmen mögliche Rückgänge im Großbritanniengeschäft durch Zuwachs auf anderen Exportmärkten ausgleichen könne. Man habe auch den russischen Importstopp für EU-Schweinefleisch im Jahr 2014 gut gemeistert. Außerdem produziert der Konzern mit seiner dänischen Tochter Tican auch im Vereinigten Königreich selbst.

Doch Tönnies erlitt nach dem russischen Embargo zuletzt auch im wichtigen China-Geschäft eine Schlappe. Das Land hat einen Importstopp gegen Tönnies-Ware aus Deutschland verhängt und begründet diesen nach Tönnies-Angaben mit Beanstandungen am Fleischzerlegeprozess. Offen ist, wie dem Konzern und der Gesamtbranche mehrere Blockaden wichtiger Abnehmer und zusätzlich eine Brexit-Delle bekommen würden.