Stimmt‘s eigentlich? „Das OPEC-Kartell verliert die Kontrolle über den Ölpreis“

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) büßt nach Ansicht von Rohstoffmarktexperten wie etwa Jochen Stanzl von der Finanzhandelsplattform CMC Markets ihre Kontrolle über den Ölpreis ein. Als Grund wird vielfach der Boom in der US-amerikanischen Schieferölproduktion angeführt. Der Ölminister des OPEC-Mitgliedslandes Venezuela, Nelson Martínez, bezeichnet diese sogar als „Bedrohung“.

Tatsächlich behindert der Öl-Ausstoß amerikanischer Förderfirmen die Versuche des OPEC-Kartells erheblich, den niedrigen Ölpreis durch eigene Förderbeschränkungen wieder in die Höhe zu treiben. Die USA – sie sind kein OPEC-Mitglied – sind mithilfe der Fracking-Methode in den letzten Jahren zu einem starken Ölexporteur geworden. Die Schieferölproduzenten in den USA können ihren Ausstoß sehr flexibel steigern und senken, und die amerikanischen Schieferöl-Reserven gelten als sehr groß.

Die Branche geriet durch den heftigen Preisverfall zwischenzeitlich zwar selbst stark unter Druck. Dank technischer Fortschritte, die eine effizientere Förderung ermöglichen, schlug sie sich im Abschwung aber besser als erwartet. Inzwischen nimmt die Industrie wieder deutlich Fahrt auf – die Zahl der aktiven Ölbohranlagen in den USA legt seit Monaten zu und erreichte zuletzt den höchsten Stand seit April 2015.

Verunsichernd für die OPEC ist außerdem der Trend zu elektrischen Fahrzeugantrieben. Wenn Elektroautos für breitere Käuferschichten erschwinglich werden, könnte ihre Verbreitung die Nachfrage nach Benzin und Diesel langfristig senken. (mit dpa)