Serie „Zukunft Agrar“ Nischenprodukte: Wo Bauern plötzlich zu Helden werden

Osnabrück. Im Nordwesten von Niedersachsen wird Fleisch für ganz Deutschland, Europa und die Welt produziert. Doch genau hier gibt es eine Gegenbewegung: Bauern und Fleischverarbeiter wollen mit regionalen Produkten und hohen Tierwohlstandards punkten.

Osnabrück. Der Siegeszug manch eines Start-ups beginnt in einer Garage. Nicht so bei Harm Böckmann. Bei ihm ist es die alte Stube auf dem früheren Bauernhof seiner Großeltern in Vechta. Von hier lenkt er die Geschäfte der „Supermeatboy Wurst- und Fleischvertriebs GmbH“, gegründet 2016 mit dem Ziel, besondere Wurst unter die Leute zu bringen. Warum in der Region Weser-Ems? „Hier ist die größte Ansammlung von Know-how, die es in Deutschland gibt.“

Die Schweine werden in einem Offenstall bei reichlich Frischluft im Landkreis Osnabrück gemästet und später im Kreis Vechta geschlachtet. Von hier aus übernimmt Böckmann die Verteilung auf Supermärkte. Alles noch im ganz kleinen Rahmen, aber der Jungunternehmer glaubt an den Erfolg in der Nische.

Wer genauer hinschaut, der findet in der Region Weser-Ems viele dieser Firmen aber auch Bauern, die sich vom Massemarkt abgekoppelt haben. Etabliert hat sich so bereits die Wurst- und Schinkenmanufaktur Bedford aus Osnabrück. Erst am Dienstag gab das Traditionsunternehmen bekannt, trotz eines schrumpfenden Gesamtmarktes im Wurstbereich den Umsatz im Vorjahr um 1,5 Prozent auf 61,5 Millionen Euro und die Produktion um 1,7 Prozent auf 6.100 Tonnen gesteigert zu haben. Unter den Kleinen ist Bedford damit ein Großer. „Eatventure“ aus dem Emsland ist auf dem Weg dahin – ein Internetshop, der hochwertige und -preisige Fleischprodukte vertreibt. Mehr als 30 Landwirte würden Tiere für das 2012 unter dem Namen Adla gestartete Unternehmen mästen, sagt Geschäftsführer David Schrand.

Solche Produktionsstrukturen bieten für Bauern die Möglichkeit, nah an den Wünschen des Endkunden zu produzieren. Und das heißt häufig: höhere Haltungsstandards. Bislang war aber kaum jemand bereit, den Landwirten die Mehrkosten zu bezahlen, bestätigt Matthias Quaing von der Interessengemeinschaft der Schweinehalter: „Aktuell gibt es nur in sehr geringem Umfang Tierwohlprogramme, die den Landwirten langjährige und gesicherte Lieferverträge anbieten.“

„Norddeutschland hat erfolgreich auf Massemarkt gesetz“

Direktvermarktung ab Hof oder aber über regionale Anbieter könnten die Lösung sein. Die Osnabrücker Agrarprofessorin Karin Schnitker sagt, dass Direktvermarktung vor allem ein süddeutsches Phänomen sei. Obst, Gemüse oder Wein hätten quasi vom Feld weg verkauft werden können. „In Norddeutschland hat sich die Landwirtschaft hingegen erfolgreich auf den Massemarkt für Fleisch konzentriert, weil hier bisher viele Wettbewerbsvorteile vorhanden waren.“

Die Bedingungen würden sich aber ändern, sagt Schnitker. Wer den Weltmarkt bedienen wolle, müsse wachsen und Ställe erweitern. Genau das sei in der Region Weser-Ems aufgrund von bau- oder umweltrechtlichen Beschränkungen immer seltener möglich. „Hinzu kommt der Wandel im gesellschaftlichen Ansehen, gerade was Tierhaltung angeht“, so die Professorin. „Junge Landwirte fragen sich: Wie kann ich mit meiner Produktion in der Bevölkerung Akzeptanz finden und trotzdem zukunftsfähig bleiben?“ Für einige Betriebe könnte die Antwort darauf sein, statt Quantität auf Qualität zu setzen.

Nur für wenige Bauern geeignet

Schweinemarkt-Experte Quaing erinnert daran, dass solche Vertriebszweige nach wie vor nur einen kleinen Teil des Marktes abdecken und sich das auch nicht so schnell ändern wird. „Für die allermeisten Landwirte bleibt also der konventionelle Markt die Vermarktungsform der Wahl“, sagt er.

Fleischvermarkter David Schrand hat derweil schon die nächste Idee für seinen Internetshop: Die Bauern, die ihn beliefern, sollen künftig auf der Seite genannt und vorgestellt werden. „Landwirte als Helden des Produkts“, nennt Schrand das. „Ein bisschen so, wie auch der Winzer hinter dem Wein bekannt ist.“ Die Kunden sollen sehen, wo die hochpreisigen Fleischstücke herstammen und wer sich um die Tiere gekümmert hat. (Weiterlesen: Wagyu, Red Heifer, Angus: Fleisch vom Feinsten)