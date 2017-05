Serie: „Querbeet“ Rollrasen von der Rasenschule Pottmeyer liegt an der Bremer Brücke

Saerbeck. Vor fast 20 Jahren hat Albert Pottmeyer aus dem nordrhein-westfälischen Saerbeck seinen ersten Quadratmeter Rollrasen verkauft. Heute erntet der 61-Jährige in der Rasenschule im Durchschnitt täglich 2000 Quadratmeter. Auch den VfL Osnabrück hat der Betrieb schon mit Rollrasen beliefert.

Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde der landwirtschaftliche Hof von Albert Pottmeyer im Jahr 1498. Genau 500 Jahre später hat er sich entschieden, den Fokus von der Bullenmast auf Rollrasen zu legen. „Wir haben damals aus der Not eine Tugend gemacht“, sagt Pottmeyer. Denn mit der Rinderproduktion sei es nach der BSE-Krise nicht mehr so gut gelaufen. Der erste Hektar Rollrasen war für Pottmeyers Bruder gedacht, der eine Baumschule und Landschaftsgartenbau betreibt. Und das direkt neben der Rasenschule. „Der war aber schneller weg, als uns lieb war“, sagt Pottmeyer. „Und da haben wir gemerkt, dass ein Markt für Rollrasen vorhanden ist und haben weiter expandiert.“ Aus einem Hektar wurde dem 61-Jährigen zufolge über die Jahre 40 und zum Teil sogar 50 Hektar. „Das war uns dann aber zu viel. Heute legen wir circa 40 Hektar Rollrasen an.“

Vom Sähen zum Ernten

Das Geschäft stemmt Betriebsleiter Albert Pottmeyer zusammen mit seiner Frau Marianne, die im Büro arbeitet. Sie erhält dort Unterstützung von zwei Aushilfen, er kümmert sich um die Ernte und die Aussaat des Rasens. Zudem gibt es einen Festangestellten und zwei Aushilfen, die für die Pflege des Rasens und die Instandhaltung der Arbeitsgeräte zuständig sind. Spatenmaschine, Umkehrfräse, Walze, Planiergerät, pneumatischer Sähmaschine, Beregnungsanlage, Sichel- und Spindelmäher sowie Saugwagen und Erntemaschine gehören zu den Geräten, mit denen Pottmeyer seine Produkt herstellt, pflegt und erntet. Bei letzterem Arbeitsschritt schneidet ein Messer bei einer Geschwindigkeit von etwa drei Kilometern pro Stunde ein 2,5 Meter langes, 40 Zentimerer breites und 2,5 Zentimeter tiefes Stück Rasen ab. „Es wird direkt aufgerollt, auf eine Palette befördert und eingewickelt“, sagt Pottmeyer.

Für Pottmeyer und einen Teil seiner Mitarbeiter beginnt der Arbeitstag mit Sonnenaufgang. „Morgens ernten wir in der Regel“, sagt er. Damit würden sie die Bestellungen abarbeiten. Sei das erledigt, investiert er die restlichen Stunden des Tages in die Pflege des Rasens. Und um einen qualitativ hochwertigen Rollrasen ernten zu können, ist viel davon nötig. Ab der etwa ab März beginnenden Saison wird der Rasen laut Pottmeyer fast täglich gemäht. „Ab Mai müssen wir dann täglich mähen.“

Saerbecker Rasen liegt in Schweden

Mit Spielrasen, Sport- und Spielrasen, Schattenrasen und Premiumrasen gibt es bei Pottmeyer vier unterschiedliche Rasensorten Auch selbst entwickelte Rasenschutzgewebe – für Schutz gegen Maulwürfe – hat er im Repertoire. „Am meisten verkaufen wir Premiumrasen“, sagt der 61-Jährige. Der werde zu 80 bis 90 Prozent an Hausbesitzer mit Garten verkauft. Pottmeyer vertreibt seinen Rollrasen im westlichen Münsterland, im Ruhrgebiet, im Osnabrücker Land, im Emsland und gelegentlich an der Küste im Ostfriesland. „Wir haben sogar schon Rasen im Winter nach Malmö in Schweden verkauft“, sagt Albert Pottmeyer. „Bei uns lag zwar auch Schnee. Aber dort oben war der Boden tiefgefroren und es wurde frischer Rasen für eine Veranstaltung benötigt.“

Rasen für die Bremer Brücke

Auch den VfL Osnabrück oder die Sportfreunde Lotte hat Albert Pottmeyer schon beliefert. „Der VfL bekommt häufiger Rasen von uns. Aber nur, um bestimmte Bereich wie zum Beispiel den Fünfmeterraum auszubessern.“ Ansonsten beliefere er viele kleine Fußballvereine in der Region. Auch sie benutzten den Rollrasen, um Teile des Spielfeldes auszubessern.