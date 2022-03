Baustelle FOTO: Jan Woitas Bauarbeiten 71 Kilometer Straßen im östlichen Landesteil werden saniert Von dpa | 14.03.2022, 13:45 Uhr | Update vor 1 Std.

Schleswig-Holstein lässt im östlichen Landesteil in diesem Jahr 71 Kilometer Straßen auf Vordermann bringen. Außerdem werden in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Ostholstein sowie in der Stadt Lübeck fast 37 Kilometer Radwege und acht Brücken grundlegend saniert, wie Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Montag mitteilte. „Unser Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr packt insgesamt 16 Straßen sowie 12 Radwege an und investiert damit allein knapp 60 Millionen Euro im östlichen Landesteil in eine bessere und sicherere Infrastruktur.“ Das Programm für die Region umfasst 31 Einzelprojekte.