Hamburg. Erste Ermittlungen abgeschlossen: Der frühere Kostenprüfer des Marinearsenals sowie die beiden ehemaligen Geschäftsführer der Elsflether Werft müssen sich vor dem Landgericht Oldenburg verantworten.

Mammutprojekte ziehen gelegentlich Mammutverfahren nach sich: So ist es auch im Fall der Sanierung des Segelschulschiffs "Gorch Fock". Von ursprünglich zehn auf dann 135 Millionen Euro waren die Kosten der Überholung angestiegen, die am Ende tatsächlich fast ein Neubau wurde.

Bereits während der finanziell völlig aus dem Ruder gelaufenen Sanierung des Marineschiffs wurden eine Reihe von Korruptions- und Untreuevorwürfe bekannt, die nun in mehrere Strafverfahren mündeten.

So müssen sich demnächst wohl der frühere Kostenprüfer des Marinearsenals sowie die beiden ehemaligen Geschäftsführer der Elsflether Werft unter anderem wegen Vorteilsannahme, Untreue und Insolvenzverschleppung vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Über die Eröffnung der Hauptverfahren muss das Landgericht Oldenburg noch entscheiden.

1450 Aktenordner, 14 Terabyte Daten

Andere Verfahren, etwa gegen Subunternehmer der Werft, die sogenannte Kickbackzahlungen akzeptiert hatten, werden vor dem Schöffengericht in Brake verhandelt. Sie sollen eine nachträgliche Reduzierung ihrer Rechnungssumme akzeptiert haben, um künftig weitere Aufträge der Elsflether Werft zu erhalten.

Insgesamt waren 15 Ermittler der Soko "Wasser", vier Staatsanwälte und eine Wirtschaftreferentin mit dem Themenkomplex befasst. Sie sicherten über 14 Terabyte Daten und wälzten insgesamt 1450 sichergestellte Aktenordner. In 116 Ermittlungsverfahren ermittelten sie schließlich 98 Beschuldigte.

Noch offen ist der Tatkomplex um den mutmaßlichen Betrug zu Lasten der Marine; hier wird noch weiter ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück rechnet mit einem Abschluss der Ermittlungen in wenigen Monaten.

Die Elsflether Werft war während der Sanierung insolvent gegangen, die beiden Geschäftsführer hatten dem Unternehmen mutmaßlich Gelder in Millionenhöhe entzogen und unter anderem in eine wenig profitable Goldmine in der Mongolei investiert.

Die Höhe der Sanierungskosten der "Gorch" Fock" und die Skandale um die Vorgänge in der Elsflether Werft hatten zu einer breiten Diskussion in der Öffentlichkeit über die sinnvolle Verwendung von Steuergeldern geführt. Die "Gorch Fock" ist inzwischen nach sechsjähriger Pause wieder unterwegs, wird aktuell jedoch von der Corona-Pandemie ausgebremst: Mehrere Soldaten der Stammmannschaft hatten sich infiziert und mussten nach Deutschland geflogen werden. Die Ausbildung der Kadetten auf dem Marineschulschiff verzögerte sich dadurch noch weiter. Sie soll nun in wenigen Wochen starten.