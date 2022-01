Bahn will 2022 mindestens 21.000 Mitarbeiter einstellen

Ein Zugbegleiter gibt ein Abfahrtszeichen für einen ICE auf dem Bahnsteig im Berliner Hauptbahnhof.

Carsten Koall/dpa

Berlin. Im vergangenen Jahr stellte die Bahn 22.000 Mitarbeiter ein. 2022 könnten es fast noch einmal so viele werden, kündigt der Konzern an.

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr mindestens 21.000 Mitarbeiter einstellen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Sonntag einen entsprechenden „Bild“-Bericht.So sucht der Staatskonzern bei den Ausbildungsberufen demnach rund 770 Fahrdi